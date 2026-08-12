Más de 200 personas unen cultura y solidaridad en Toro en la V Noche Blanca contra el cáncer

La noche del pasado martes 11 de Agosto, tuvo lugar la V edición de la Noche Blanca por la investigación del cáncer, organizada por la Asociación Unidos Contra el Cáncer Toro y provincia de Zamora (UCCTA). Esta iniciativa se ha consolidado ya como una de las citas de cada verano toresano, convirtiéndose en una fecha fija para quienes desean descubrir y conocer mejor el patrimonio de la ciudad.

Un recorrido guiado por algunos de los monumentos más emblemáticos de Toro, acompañado por las explicaciones y conocimientos del Historiador del Arte Tomás del Bien, quien un año más fue el encargado de acercar a los participantes la historia, el valor artístico y las curiosidades de cada uno de los lugares visitados. "Cada año organizamos una ruta distinta y en cada edición se suma más gente. Son explicaciones sencillas y generales, con el fin de recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad mientras disfrutamos de un buen rato entre vecinos y visitantes. Por mi parte, estoy encantado y seguiré colaborando siempre que pueda."

Noche Blanca contra el cáncer, Monasterio de Santa Sofía 2026 UCCTA / Rocío Gato / LZA

La jornada comenzó en el emblemático Monasterio de Santa Sofía, inicio de un itinerario diseñado para reencontrarse con la historia y el arte de Toro de la mano de este guía especializado. Los participantes recorrieron joyas arquitectónicas tan significativas como la iglesia de San Salvador de los Caballeros, la del Amor de Dios y San Bartolomé, cerrando la experiencia ante el Pórtico de la Majestad. La iniciativa fue todo un éxito de convocatoria, superando los 200 asistentes.

Noche Blanca contra el cáncer, Monasterio de Santa Sofía UCCTA / Rocío Gato / LZA

El objetivo central es la recaudación de fondos destinados a financiar proyectos de investigación científica contra el cáncer. Ángel García, presidente de UCCTA, destacó la importancia de este tipo de actos solidarios para el avance de la ciencia y reafirmó el compromiso de la entidad: “Todo lo que recaudamos en esta asociación se destina íntegramente a la investigación, porque estamos convencidos de que es la única vía para vencer a la enfermedad”.

La inscripción, con un precio de 10 euros, incluía el dorsal, la camiseta conmemorativa de la jornada y la participación en el sorteo de una bicicleta. Como requisito organizativo, el uso de la camiseta oficial fue obligatorio durante todo el recorrido para poder acceder a los distintos monumentos incluidos en la visita. El desarrollo de esta cita solidaria y cultural ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Caja Rural de Zamora, el Ayuntamiento de Toro, las Parroquias de Toro y la Diputación Provincial de Zamora.

Noche Blanca contra el cáncer, Monasterio de Santa Sofía 2026 UCCTA / Rocío Gato / LZA

Junto al lema que siempre les acompaña, “Que no se pare la investigación”, la organización desea expresar su más sincero agradecimiento a todas y cada una de las personas asistentes por su respuesta, su compromiso y su generoso apoyo a favor de la investigación.