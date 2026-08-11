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Peleagonzalo recauda 1.135 euros para la AECC en su paseo solidario

Alrededor de un centenar de personas participaron en esta cita de la Semana Cultural, cuya recaudación se ha entregado en la sede de la asociación en Toro

Entrega de cheque, Ayuntamiento de Peleagonzalo a AECC Toro 2026

Entrega de cheque, Ayuntamiento de Peleagonzalo a AECC Toro 2026 / Rocío Gato / LZA

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Rocío Gato

Toro

En el marco de la programación de la Semana Cultural de Peleagonzalo, el municipio celebró el pasado jueves 6 de agosto un paseo solidario contra el cáncer, organizado en colaboración con la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La marcha partió a las 21.00 horas y recorrió las principales calles de la localidad, culminando con un concurrido bingo musical en la plaza mayor.

En la jornada de hoy, la concejala de Cultura, Rosa María Pérez Bernal, y la concejala de Juventud, Andrea Calvo Rodríguez, han acudido a la sede de la AECC en Toro para hacer entrega formal de los 1.135 euros recaudados. La iniciativa contó con la respuesta solidaria de cerca de un centenar de vecinos y visitantes.

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Desde la junta local de la AECC de Toro han expresado su más sincero agradecimiento por el apoyo recibido. Según informaron desde la entidad, los fondos obtenidos se destinarán a financiar los diversos servicios de apoyo, atención y acompañamiento que prestan tanto a los pacientes oncológicos como a sus familias.

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