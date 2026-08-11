Peleagonzalo recauda 1.135 euros para la AECC en su paseo solidario

En el marco de la programación de la Semana Cultural de Peleagonzalo, el municipio celebró el pasado jueves 6 de agosto un paseo solidario contra el cáncer, organizado en colaboración con la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La marcha partió a las 21.00 horas y recorrió las principales calles de la localidad, culminando con un concurrido bingo musical en la plaza mayor.

En la jornada de hoy, la concejala de Cultura, Rosa María Pérez Bernal, y la concejala de Juventud, Andrea Calvo Rodríguez, han acudido a la sede de la AECC en Toro para hacer entrega formal de los 1.135 euros recaudados. La iniciativa contó con la respuesta solidaria de cerca de un centenar de vecinos y visitantes.

Desde la junta local de la AECC de Toro han expresado su más sincero agradecimiento por el apoyo recibido. Según informaron desde la entidad, los fondos obtenidos se destinarán a financiar los diversos servicios de apoyo, atención y acompañamiento que prestan tanto a los pacientes oncológicos como a sus familias.