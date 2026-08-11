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Accidente en Toro

Una mujer de unos 50 años resulta herida tras una colisión entre dos coches en Toro

La herida ha sido evacuada con molestias cervicales tras la colisión

Ambulancia del 112.

Ambulancia del 112. / Agencias

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A.B.G.

Zamora

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida este martes tras una colisión entre dos turismos registrada en la carretera CL-602, a la altura de Toro (Zamora).

El accidente se ha producido en torno a las 14.58 horas, en el punto kilométrico 3 de la citada vía. Tras recibir el aviso, se ha solicitado asistencia sanitaria para atender a la mujer, que presentaba molestias en la zona cervical.

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Hasta el lugar han sido movilizados efectivos de Tráfico de Zamora y personal sanitario de Sacyl para atender a la herida y hacerse cargo de la incidencia.

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