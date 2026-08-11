Accidente en Toro
Una mujer de unos 50 años resulta herida tras una colisión entre dos coches en Toro
La herida ha sido evacuada con molestias cervicales tras la colisión
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A.B.G.
Zamora
Una mujer de unos 50 años ha resultado herida este martes tras una colisión entre dos turismos registrada en la carretera CL-602, a la altura de Toro (Zamora).
El accidente se ha producido en torno a las 14.58 horas, en el punto kilométrico 3 de la citada vía. Tras recibir el aviso, se ha solicitado asistencia sanitaria para atender a la mujer, que presentaba molestias en la zona cervical.
Hasta el lugar han sido movilizados efectivos de Tráfico de Zamora y personal sanitario de Sacyl para atender a la herida y hacerse cargo de la incidencia.
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