Morales de Toro intensificará el control y la vigilancia en sus fiestas

Con motivo de las festividades de Morales de Toro, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, y el alcalde del municipio Luis Segovia, se reunieron en la Comisión Local de Seguridad para coordinar el operativo especial y hacer balance de la situación en el pueblo.

La Guardia Civil, presente en el encuentro a través del teniente coronel David Pulido, intensificará la presencia policial en las horas y días de máxima afluencia. Las prioridades del operativo se centrarán en las noches del 14 y 15 de agosto, coincidiendo con el primer desenjaule y la macrodiscoteca móvil. Así como en la jornada del 16, marcada por los encierros y eventos taurinos.

Asimismo, el responsable provincial de la Unidad de Tráfico anunció la puesta en marcha de controles preventivos de alcohol y sustancias estupefacientes. Esta medida busca garantizar la seguridad en las carreteras durante los festejos y evitar comportamientos de riesgo en la conducción. Con este plan de seguridad se pretende proteger a vecinos y turistas y garantizar el buen ambiente festivo en unas fechas que atraen a un gran número de personas.

Durante la reunión se ha puesto de manifiesto que la criminalidad en Morales de Toro ha experimentado un descenso general durante 2026, donde se han registrado algunos robos en viviendas que, según la investigación, estarían relacionados con la actuación de bandas itinerantes organizadas. En el encuentro se hizo hincapié en el trabajo conjunto de las administraciones y en el valor de prolongar las tareas de supervisión y prevención de la Guardia Civil.