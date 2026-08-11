Muerte de una bebé
En libertad los padres de la niña de Toro, acusados de homicidio imprudente
La pareja investigada por abandonar a su hija muerta debe acudir todas las semanas a firmar al Juzgado de la localidad, retira a ambos el pasaporte y les prohíbe salir del país
La jueza ha dejado en libertad con cargos por homicidio por imprudencia a la madre y el padre de la niña fallecida en Toro, únicos investigados por la muerte de la menor de tres meses, por lo que se les impone la obligación de acudir una vez cada semana al Juzgado de esa localidad para firmar, según informa la Comandancia de la Guardia Civil de Zamroa, una medida con la se trata de controlar a la pareja para impedir su fuga durante el procedimiento judicial. La jueza se asegura también de que acudan cuando se les requiera durante las diligencias abiertas este domingo, 9 de agosto, por la mañana, tras la denuncia de un familiar a cuyo cargo dejaron a la menor ya fallecida.
La jueza les ha retirado el pasaporte al padre y a la madre de la bebé y les ha prohibido abandonar el territorio nacional, otra medida tendente a impedir que puedan huir antes de que se decida el grado de intervención en este homicidio por imprudencia que podría tener un carácter grave en función de lo que determine el informe definitivo de la autopsia pendiente tras la preliminar, en la que se recogen muestras del cadáver para enviarlas a analizar al Instituto Anatómico Forense de Madrid para establecer las causas de la muerte.
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