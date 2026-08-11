Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ampliación del servicio de agua de Zamora a ocho municipios: Los ayuntamientos del alfoz tienen seis meses para elaborar un plan contra la sequíaEl amistoso entre el Zamora CF y la Cultural Leonesa cambia de hora: se podrá ver el eclipse y luego ir al fútbolCuatro heridos, uno de ellos un bebé, en un accidente de tráfico en Palacios de Sanabria"Inventos" de Zamora que resultaron una mala idea
instagramlinkedin

Detienen a los padres de la bebé de tres meses fallecida en Toro: no está certificada la muerte natural

Según la información facilitada por la Guardia Civil de Zamora, un familiar se encontraba a cargo de la pequeña y comunicó que había fallecido durante la noche

Momento del traslado de uno de los padres de la pequeña para su comparecencia ante la juez.

Momento del traslado de uno de los padres de la pequeña para su comparecencia ante la juez. / Guardia Civil de Zamora

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

T. S.

Los padres de la bebé de tres meses hallada muerta en su domicilio en Toro este domingo han sido detenidos por orden judicial hasta conocer los resultados de la autopsia de la pequeña, realizada este lunes, donde se aclararán las causas del fallecimiento. En cualquier caso y, según confirma la Guardia Civil de Zamora, "no está certificada la muerte natural" de la pequeña, de modo que se ha activado la Comisión Judicial en colaboración con efectivos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

La muerte de la niña trascendió a las 12.24 horas de este domingo. Cuando la Guardia Civil y los sanitarios se trasladaron hasta el domicilio pudieron comprobar que la niña había fallecido durante la noche y que se encontraba a cargo de un familiar, siempre según la información facilitada por la Guardia Civil de Zamora.

El levantamiento del cadáver se produjo a las 15.18 horas, después de que la autoridad judicial realizara la correspondiente inspección ocular en el domicilio. Tras estas actuaciones, la jueza ordenó la detención de los padres de la menor, que comparacerán a lo largo de esta mañana de martes ante la autoridad judicial.

La investigación permanece abierta y las actuaciones han sido declaradas bajo secreto de sumario.

Noticias relacionadas y más

((Ampliaremos la información))

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents