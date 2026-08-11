Detienen a los padres de la bebé de tres meses fallecida en Toro: no está certificada la muerte natural

Los padres de la bebé de tres meses hallada muerta en su domicilio en Toro este domingo han sido detenidos por orden judicial hasta conocer los resultados de la autopsia de la pequeña, realizada este lunes, donde se aclararán las causas del fallecimiento. En cualquier caso y, según confirma la Guardia Civil de Zamora, "no está certificada la muerte natural" de la pequeña, de modo que se ha activado la Comisión Judicial en colaboración con efectivos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

La muerte de la niña trascendió a las 12.24 horas de este domingo. Cuando la Guardia Civil y los sanitarios se trasladaron hasta el domicilio pudieron comprobar que la niña había fallecido durante la noche y que se encontraba a cargo de un familiar, siempre según la información facilitada por la Guardia Civil de Zamora.

El levantamiento del cadáver se produjo a las 15.18 horas, después de que la autoridad judicial realizara la correspondiente inspección ocular en el domicilio. Tras estas actuaciones, la jueza ordenó la detención de los padres de la menor, que comparacerán a lo largo de esta mañana de martes ante la autoridad judicial.

La investigación permanece abierta y las actuaciones han sido declaradas bajo secreto de sumario.

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