Toro rinde homenaje a sus bomberos voluntarios

Toro vuelve a celebrar la festividad de San Lorenzo, una cita en la que los vecinos y la corporación municipal se unen para rendir homenaje a la agrupación de bomberos de la localidad. La jornada festiva ha vuelto a poner de relieve el compromiso de este cuerpo con la ciudadanía, reafirmando una tradición que entrelaza la devoción popular con la vocación de servicio.

Bajo el ejemplo de solidaridad y entrega que representa la figura de su patrón, los diez efectivos del parque toresano, quienes prestan una labor fundamental en el municipio y las localidades colindantes, han compartido el protagonismo del día con pequeños y mayores. Los actos conmemorativos han servido para visibilizar y agradecer el esfuerzo diario y voluntario de quienes velan de forma permanente por la seguridad de la comunidad.

El Ayuntamiento de Toro y el equipo de voluntarios organizaron un variado programa de actividades festivas que dio comienzo la mañana del domingo 9 de agosto. La Plaza Mayor acogió una exhibición de los vehículos y materiales con los que el colectivo realiza su labor diaria, mientras que los más pequeños disfrutaron de una jornada de ocio gracias a los hinchables instalados en el centro de la ciudad. La programación continuó el lunes en el mismo escenario con una mojada y fiesta de la espuma. Esta propuesta infantil no solo sirvió para combatir las altas temperaturas, sino que ofreció a niños, familiares y amigos una tarde de convivencia y diversión.

San Lorenzo Toro 2026 / Rocío Gato / LZA

En el parque de bomberos a las 19.00 horas, se hizo un reconocimiento a Félix Costillas, anterior jefe del cuerpo y ya jubilado, como muestra de agradecimiento por sus treinta años de servicio, dedicación y compromiso prestados a la ciudad. “Me voy muy satisfecho, cuando entre en el parque de bomberos, como conductor, solo tenía unas botas y un buzo. Ver ahora todo lo que hemos conseguido entre mis compañeros e instituciones, es un gran orgullo”. Y añade, “estamos presentes en cada emergencia que nos requiere, atendiendo cerca de 350 avisos al año. Somos voluntarios, pero respondemos siempre como profesionales porque nos preparamos y formamos de manera continua”.

San Lorenzo Toro 2026 / Rocío Gato / LZA

El alcalde Carlos Rodríguez, junto con el concejal de Seguridad Ciudadana Javier Gómez, y el actual jefe de bomberos Agustín Arias, le hicieron entrega de una placa y un casco de bombero firmado por todos los compañeros. “Quiero agradecer a toda la plantilla su enorme esfuerzo y dedicación diaria, especialmente en estas fechas tan señaladas. Su labor va mucho más allá de la extinción de incendios, están siempre al servicio de la ciudad, ya sea prestando apoyo en los diversos eventos o colaborando en la limpieza de las calles. Mi más sincera enhorabuena por su trabajo”, añade Gómez.

La programación continuó con la celebración de la misa en honor a San Lorenzo, en la iglesia de San Julián de los Caballeros a las 20.00 horas, oficiada por los párrocos de la ciudad. Tras la celebración de la eucaristía, dio comienzo la tradicional procesión con la imagen del patrón, portada a hombros por los bomberos a lo largo de todo el trayecto. La comitiva completó su itinerario habitual desde el templo de San Lorenzo, pasando por Puerta Nueva y la Plaza de San Agustín, hasta alcanzar el Parque de Bomberos, donde los párrocos procedieron a la bendición de las instalaciones. Posteriormente, el desfile continuó su marcha por la calle Barrios y la Calle Mayor para culminar de nuevo en la iglesia de origen. Un año más, y con este ya serían 23, el recorrido estuvo ameno y solemnizado por los acordes de la Banda de Cornetas y Tambores Bendito Cristo de las Tres Caídas de Toro. Al desfile se sumaron asimismo los efectivos de la Policía Local.