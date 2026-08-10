Hallan muerto a un bebé en un domicilio en Toro

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer el fallecimiento de un bebé de pocos meses de vida en Toro, cuyo cuerpo fue localizado durante la mañana del pasado domingo, 9 de agosto, en un domicilio ubicado en una céntrica calle de la ciudad.

El operativo se activó tras recibir el servicio de emergencias 112 la llamada de alerta de la propia familia. Hasta la vivienda se desplazaron efectivos sanitarios en ambulancia, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, quienes hallaron al menor ya sin vida.

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Integrantes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil asumieron la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Dentro del caso, los progenitores del bebé ya han prestado declaración ante los agentes. La investigación permanece abierta y las actuaciones han sido declaradas bajo secreto de sumario.