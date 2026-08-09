Carlos Ares pone el broche de oro a una gran noche de música

La emblemática ciudad de Toro vivió la noche del pasado sábado uno de los momentos más intensos de su programación estival, pues el ciclo cultural “Noches de Toro 2026” congregó a una gran cantidad de asistentes en la Bodega Divina Proporción, escenario de un cartel de lujo en el que el principal protagonista fue el artista Carlos Ares.

Las expectativas eran muy altas, ya que varios días antes desde la organización del evento se había anunciado que quedaban a la venta la ultimas entradas. Esta gran afluencia de público fue palpable desde el momento de apertura de las puertas a las 19.30 horas. La encargada de inaugurar el escenario fue la artista Julia Za, una joven llegada desde el País Vasco que sorprendió a los primeros asistentes que acudieron a esta cita.

Conforme iba avanzando la tarde, este ambiente festivo iba ganado una imponente forma, a las 20.00 horas fue el turno de Rosario Cohete, y a las 21.30 horas le llegó el turno a Éxtasis, que se encargaron de dejar el pabellón muy alto y preparando al público asistentes para el plato principal de la noche. A las 23.30 horas, llegó el momento que todos esperaban, la actuación de Carlos Ares, quien tomó los mandos de la noche para continuar con la fiesta.

Noches de Toro / Rocío Gato

“Un proceso orgánico y de mucho trabajo”

El artista coruñés, de 29 años, llegó a la ciudad de Toro el mismo sábado por la mañana, tras el día anterior haber actuado en el festival Sonorama de Aranda de Duero, esto le permitió al joven artista visitar esta emblemática ciudad antes de subirse al escenario.

Es aquí cuando Ares demostró su magia confesando que "a pesar de llevar algo preparado, siempre intentamos dejarnos llevar, por lo que pueda suceder, la energía de la gente, por eso cada noche es diferente y puede suceder cualquier cosa”.

Además, define a sus compañeros como “la liga del norte”, pues su banda de música cuenta con miembros de Cantabria, Asturias, País Vasco y de Zaragoza. Asimismo, Ares también quiso valorar el gran momento profesional que vive y su evolución en los últimos tiempos: “Ha sido un proceso bastante lento y orgánico, aunque desde fuera pueda parecer todo lo contrario. Han sido dos tres de muchísimo trabajo, ibas viendo como cada vez te venían a ver más personas y eso va sumando y poco a poco te vas encontrando”, reflexionaba el artista, dejando muy claro cuál es la clave de su éxito: “Si las canciones conectan con la gente, haces bien tu trabajo y te acabas entregando del todo, en eso es en lo que confiábamos yo y mi equipo y así ha sido”.

Apuesta por el entorno

El éxito total de esta velada ha confirmado las buenas previsiones que había de la organización, que ya preveía que el día de ayer se iba a convertir en una jornada muy especial. Tal y como confesaba Lucía San José, “la bodega es un lugar idóneo para juntar música, vino y naturaleza y, sobre todo, disfrutar de todo esto en un entorno único como el que tenemos en Toro”.

Por eso, el reto de este año era, como mínimo, el de igualar la “experiencia increíble” de la pasada edición que estuvo protagonizada por Maref, Marilia Monzón, Carmesí y Marlena. Un objetivo que visto las expectativas se ha cumplido y ayuda a respaldar este tipo de eventos, pues de acuerdo con Lucía es fundamental “apostar por Toro, Zamora y por organizar eventos o propuestas que hagan que la gente se acerque y conozca este lugar tan bonito, descubriendo además todo lo que se puede ofrecer”.

Noches de Toro / Rocío Gato

Organización

Más allá de la música en directo, la velada destacó por las facilidades aportadas en el apartado de la logística, hecho que permitió disfrutar al público sin sufrir ningún tipo de contratiempo. Desde la organización del evento se llevó a cabo la contratación de un servicio de autobuses que subían y bajaban a la bodega desde las 19.30 horas partiendo de la Plaza de San Agustín. También establecieron una zona de aparcamiento para que la gente que deseara bajar su vehículo personal pudiera aparcarlo en este entorno.

Por último, desde la organización se dispuso de un recinto en el que se ofrecían bocadillos con el objetivo de reponer fuerzas para seguir disfrutando plenamente de estas actuaciones musicales.