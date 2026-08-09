Los bomberos y los hinchables acuáticos toman la Plaza Mayor

La Plaza Mayor de Toro se ha convertido en el epicentro de las celebraciones por San Lorenzo, patrón de los bomberos, este domingo por la mañana. A partir de las 12.00 horas, este emblemático espacio ha cambiado la estampa habitual que lo compone por una jornada completamente festiva en la que los protagonistas han sido los bomberos de la localidad y, en especial, los más pequeños.

Tal y como estaba previsto en la programación, el principal evento ha sido una espectacular exhibición de vehículos y de los recursos técnicos con los que los voluntarios de esta agrupación realizan las tareas de extinción de incendios. Además, los asistentes que se han querido acercar hasta el epicentro de la localidad han tenido la increíble oportunidad de poder conocer en primera persona el valioso trabajo que realiza esta agrupación de diez voluntarios.

Por ello, durante la jornada, los bomberos han sido los encargados de mostrar todo el material con el que realizan su trabajo al público, desplegando sus camiones, furgonetas y vehículos, además, de mostrar el funcionamiento de herramientas fundamentales como las mangueras o el vehículo con el brazo articulado.

Pero la agrupación de bomberos no han sido los únicos protagonistas de este día. Con el objetivo de combatir las altas temperaturas del mes de agosto y asegurar el entretenimiento de las familias, los organizadores se han encargado de instalar una serie de hinchables, los cuales tuvieron un gran éxito entre los más pequeños, pero llevándose una atención especial los dos acuáticos. Por eso, los niños de la localidad toresana no dudaron en ningún momento ponerse el bañador para deslizarse por los toboganes y darse un chapuzón, llenado el centro de esta histórica localidad con una gran cantidad de risas y un ambiente festivo espectacular.

Mañana continúa con la festividad de San Lorenzo con una fiesta de la espuma a las 17.00 horas, y posteriormente, se celebrará a las 20.00 horas una eucaristía en honor al patrón de los bomberos seguida por la tradicional procesión.