La nueva asociación "Kayak Toro" da sus primeras paladas con una ruta por el Duero y una jornada gastronómica

El río Duero, uno de los enclaves fluviales más importantes de la península ibérica, a su paso por Toro dejará de ser simplemente un hermoso paisaje convertido en una postal de ensueño para transformarse en un espacio vivo y completamente dinámico. La creciente afición de los toresanos de echarse al agua y de coger los remos para disfrutar de la naturaleza motivó la fundación de la asociación "Kayak Toro", que este sábado ha celebrado su primera "quedada oficial". Una cita que tuvo una gran acogida.

La asociación, presidida por Jesús Alonso y con Raúl Pozo ejerciendo las labores de secretario, se ha marcado como objetivo dar cobertura, apoyo y representación al creciente número de aficionados locales a este tipo de actividad. "Empezamos unos pocos haciendo quedadas y navegando por diferentes ríos y embalses", asegura el presidente de la asociación que, ahora, tratará de promover esta afición entre más toresanos. Con esta pretensión nació "Kayak Toro", al margen de otros motivos, como que "no existía ninguna asociación que se encargara de representar a particulares, ya sean niños o adultos, y que tuvieran experiencia o no".

Además, el objetivo que se han marcado desde "Kayak Toro" es el de "estructurar oficialmente" al grupo de aficionados, para que en enero, momento en que tienen lugar las altas, la entrega de carnets de socios y el pago de las cuotas, se logre consolidar esta iniciativa impulsada en la ciudad.

Primera actividad

Para celebrar la esperada primera quedada, la asociación programó un evento muy atractivo, que arrancó con un paseo por el río Duero desde la ribera. El objetivo de la iniciativa era claro: acercar el río a los toresanos y brindar la oportunidad de navegar por sus aguas a todas aquellas personas que se sientan atraídas por esta disciplina, pero que no dispongan de una embarcación.

Para garantizar el éxito del evento pero, sobre todo, la seguridad de todos los participantes, la asociación preparó un amplio despliegue logístico. Para empezar, contó con el apoyo de la reconocida empresa "Valle del Tera", que fue la encargada de proporcionar kayaks individuales o dobles a los participantes que no disponían de embarcación, lo que obligó a establecer un límite de plazas para no sobrecargar la demanda.

La primera actividad también contaba con todos los permisos de seguridad y la memoria técnica exigida por la Confederación Hidrográfica del Duero, al margen de que un socorrista titulado fue el encargado de velar por la integridad de todos los participantes.

Aunque para la quedada la asociación prestó embarcaciones a los participantes, aclaró que "todos aquellos que tengan su propio kayak, cuenten con su matrícula y la declaración responsable de navegación al día, están invitados a unirse" al proyecto.

Muelle permanente

Este incipiente movimiento náutico ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Toro y de su alcalde, Carlos Rodríguez, ya que como precisó el presidente de la asociación, "siempre ha apoyado este proyecto desde sus inicios, cuando aún era concejal de Deportes". De hecho, el Ayuntamiento contrató un seguro específico para los kayaks de los particulares, aunque también estudia junto a la asociación la viabilidad de instalar un muelle permanente, para potenciar futuras actividades.

El evento celebrado este sábado dejó claro que la actividad no solo se basa en esfuerzo físico para disfrutar de las aguas del Duero a su paso por la ciudad de Toro, ya que una vez terminada la ruta, aumentó significativamente el espíritu de convivencia y la hermandad.

En ese preciso instante, los aficionados disfrutaron de la hospitalidad de Bodegas Bigardo. "Kiko, propietario de la bodega es un gran amante de esta afición, además de que la bodega ocupa una ubicación privilegiada frente al río", tal y como pudieron comprobar los participantes en la actividad que, en sus instalaciones, pudieron disfrutar de una cata de vinos maridada con una parrillada para poner el broche de oro a la actividad.

El evento contó con la colaboración del Ayuntamiento, de Bodegas Bigardo y de García Baquero. Asimismo, los miembros fundadores de la asociación repartieron empanadas y otros aperitivos que compartieron los asistentes para coger fuerzas después de la ruta.

En definitiva, el deporte, el respeto hacia el medio ambiente y la gastronomía se convirtieron en la presentación ideal para que la asociación, que dio su primera y firme palada oficial, logre consolidarse y mostrar que el Duero tiene todavía mucho que ofrecer a todas aquellas personas que quieran disfrutar de este emblemático recurso fluvial.