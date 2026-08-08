Humor y solidaridad se unen en Morales de Toro para inaugurar las fiestas de San Roque
Los moralinos se vuelcan con el divertido espectáculo, que recaudó fondos para apoyar la labor de la Asociación Española contra el Cáncer y la investigación de la enfermedad
Morales de Toro ha inaugurado por todo lo alto sus fiestas patronales en honor a San Roque con el “Festival del Humor”, evento que tuvo lugar en la plaza de toros de la localidad y que congregó en torno a unas 700 personas. La velada estuvo marcada por un ambiente espectacular, con las carcajadas propias de un festival humorístico, pero lo más importante fue el carácter solidario, ya que el dinero recaudado se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
El Ayuntamiento de Morales de Toro organizó el esperado evento, para el que logró reunir un cartel compuesto por artistas de primer nivel que se sumaron a una gran causa. La gala fue conducida en su mayoría por el Mago Murphy, quien no solo se encargó de presentar el festival, sino que también interactuó con el público y confirió especial protagonismo a los niños. Además, los monologuistas Coria Castillo, Quique Matilla y Sergio Encinas, derrocharon talento y mucho humor sobre el escenario para garantizar el éxito rotundo del evento.
El público se entregó por completo al espectáculo solidario y, prueba de esa implicación, fueron las 700 entradas vendidas con las que se recaudaron fondos para apoyar la investigación del cáncer y el trabajo que la AECC realiza con enfermos oncológicos y familiares. Durante la velada también se vivieron momentos muy emotivos de agradecimientos y reconocimientos sobre el escenario.
Una vez finalizado el festival solidario, el Ayuntamiento ha manifestado públicamente su agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho posible la celebración de una noche tan especial.
En este mensaje de gratitud ha destacado principalmente el papel fundamental de los asistentes, así como el de los patrocinadores y el de los colaboradores del evento, agradecimiento que hizo extensivo a los trabajadores y voluntarios que han cooperado en la organización y en la logística.
"Cuando Morales se une, el resultado siempre es muy especial”, ha recalcado el Ayuntamiento, para a renglón seguido destacar que la relación fraternal de sus vecinos es la clave para lograr grandes metas.
Con mucho humor, Morales de Toro ha inaugurado sus fiestas patronales para las que el Ayuntamiento ha organizado un variado programa de actividades y en el que, un año más, ocupan un lugar destacado los festejos taurinos.
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