Josué Bermejo, pregonero de las Ferias y Fiestas de San Agustín: "Me encantaría ver a toda la ciudad acompañándome en el pregón"

El Ayuntamiento de Toro ha elegido al toresano Josué Bermejo Temprano como pregonero de las Ferias y Fiestas de San Agustín 2026. El nombre fue dado a conocer por la concejala de Fiestas, María Velasco, durante la presentación oficial del programa. Según explicó, la elección fue una decisión tomada por todo el equipo de gobierno el pasado mes de julio. "Ha sido un secreto bien guardado. Sabíamos que no era fácil mantenerlo, pero hemos conseguido hacerlo hasta estos últimos días, ahora ya puede conocerlo todo el mundo. Era el momento de anunciarlo porque muchas personas nos estaban preguntando", señaló Velasco.

La concejala destacó que el nombramiento responde a la trayectoria personal y al compromiso de Bermejo con la ciudad: "Hemos querido reconocer a una persona con un gran corazón, siempre dispuesta a darlo todo por Toro y por sus vecinos, de manera desinteresada. Consideramos que es una persona que tiene los valores que queremos transmitir a través del pregón".

Bermejo, como él mismo bromea, tiene 42 años, pero se siente "como si tuviera 20". Es una persona muy conocida en Toro y en buena parte de la provincia, donde muchos le identifican por su apodo, "Tinquetero". Se dedica a la compraventa de embutidos y, cada semana, recorre numerosos municipios de la provincia a bordo de su furgoneta, conocida como "Almíbar", acercando a sus clientes una amplia selección de productos de la tierra. Además de embutidos, en su establecimiento ambulante también ofrece carne, quesos, dulces artesanos y vinos, siendo un vendedor habitual en los mercados de los pueblos zamoranos desde hace cinco años.

Bermejo reconoce que la propuesta para convertirse en pregonero de las Ferias y Fiestas de San Agustín 2026 le sorprendió por completo: "Cuando recibí la llamada sentí una emoción enorme, no me lo creía. Al principio pensé en rechazarla porque no me consideraba una persona tan importante como otras que han tenido el honor de dar el pregón. Pero después lo pensé mejor y me pregunté: ¿Por qué no?. Sentirme tan querido por los vecinos de Toro y por tantas personas de la provincia de Zamora fue lo que finalmente me animó a dar el paso y aceptar. Es un orgullo y una responsabilidad".

Bermejo afronta el reto de convertirse en pregonero de las Ferias y Fiestas de San Agustín 2026 con una mezcla de emoción, ilusión y responsabilidad. Para él, este nombramiento representa uno de los mayores reconocimientos que puede recibir un toresano. "Esto es algo que ocurre una vez en la vida y, como toresano, es el honor más grande que puedo tener", reconoce. Consciente de la importancia del momento, asegura que intentará estar a la altura de la confianza depositada en él, aunque sin perder su esencia. Bermejo no quiere preparar un discurso largo, ya que se define como una persona natural a la que siempre le ha gustado la improvisación en las presentaciones que realiza. "Intentaré hacerlo lo mejor posible, siendo yo mismo. No quiero llevar algo demasiado preparado porque me gusta hablar desde la naturalidad y dejarme llevar por lo que siento en cada momento", explica.

Ferias y fiestas de San Agustín, "la mojada" en Toro 2025 / Rocío Gato / LZA

Durante su intervención, el pregonero tendrá muy presente uno de los mensajes que, según afirma, considera fundamentales para el futuro de Toro: la unión entre sus vecinos. "Quiero reivindicar que la unión hace la fuerza y que juntos somos más grandes. Así debería ser siempre en Toro, como ha ocurrido desde los tiempos de Doña Elvira", señala. Su pregón será también un recorrido por la memoria y las tradiciones de la ciudad, la evolución de las fiestas a lo largo de los años, repasando cómo las ha vivido y disfrutado en sus distintas etapas, desde la mirada de un toresano que ha formado parte activa de la vida social de la localidad.

Sobre la vestimenta elegida para la ocasión, lo tiene claro: acudirá con traje, aunque destaca que la verdadera imagen de una persona va mucho más allá de la apariencia. "Hay que ir elegante, pero la mejor vestimenta de una persona es la educación. Intentaré ser natural y hacer lo que me salga del alma", afirma. Uno de sus mayores deseos para esa noche es sentir el respaldo de sus vecinos. "Me encantaría ver a toda la ciudad acompañándome, a todas las peñas como las veo cuando presentamos la Mojada, porque son las que ponen la alegría y el color a esos días. Y, por supuesto, también quiero que estén mi familia y mis amigos", comenta.

Se muestra profundamente agradecido con el Ayuntamiento de Toro, así como con sus familiares y amigos por las muestras de cariño recibidas tras hacerse público su nombramiento. "Espero estar a la altura", reconoce emocionado. También afronta con especial ilusión compartir escenario con los presentadores elegidos para la cita, Samuel Rollón Alonso, Rebeca Carazo Martín y Cristina Oliveros Calvo, encargados de acompañarle en este acto que tendrá lugar el viernes 21 de agosto, a las 21.00 horas, en la Plaza Mayor de Toro.