Toro ya tiene a sus influencers de pueblo: "Solo queremos hacer reír a la gente"

María José Ortiz Delatierro, de 58 años, y Ana María Vega Marbán, de 52, nunca imaginaron que unas grabaciones improvisadas desde su lugar de trabajo en Toro terminarían con tanta repercusión. Ambas han conseguido miles de visualizaciones en redes sociales gracias a unos vídeos cargados de humor, naturalidad y referencias a la actualidad local que han conectado con vecinos de todas las edades.

Todo comenzó por casualidad, como una forma de promocionar algunos acontecimientos y arrancar una sonrisa a sus clientes. "La repercusión fue mucho mayor de lo que imaginábamos. Empezamos sin ninguna expectativa, simplemente porque nos apetecía hacer algo diferente, divertirnos un rato y compartir ese buen humor con la gente. Nunca pensamos que llegaríamos a tanta gente ni que nuestros vídeos se compartirían tanto", señala María José Ortiz.

Entre las publicaciones con mayor repercusión destacan las dedicadas a la Feria del Vino, que superó las 24.000 visualizaciones, y al festival Vintoro, que alcanzó cerca de 20.000, ambos fueron compartidos por numerosos usuarios, acumulando cientos de likes. También grabaron contenidos relacionados con acontecimientos como Eurovisión o la Eurocopa, aunque reconocen que el verdadero impulso llegó cuando comenzaron a interpretar unos personajes propios que conectaron rápidamente con el público. "Fue algo totalmente improvisado. Un día se nos ocurrió interpretar esos personajes y empezamos a grabar sin pensar demasiado. Nuestra única intención era hacer reír y que la gente pasara un buen rato. Creo que precisamente esa naturalidad es la que ha hecho que la gente se identifique con nosotras. No hay guiones, simplemente somos nosotras mismas exagerando un poco nuestra forma de ser", explica María José Ortiz.

Esa espontaneidad forma parte también de su día a día en la carnicería en la que trabajan. Ambas aseguran que el optimismo es una forma de afrontar tanto el trabajo como la vida. "Somos así siempre. Evidentemente también tenemos días malos, como todo el mundo, pero creemos que bastante complicada es ya la vida como para vivir enfadadas constantemente. Nos gusta trabajar con alegría, reírnos de nosotras mismas y transmitir ese buen ambiente a quien entra por la puerta. Si conseguimos que alguien se vaya de aquí con una sonrisa, aunque solo sea durante unos segundos, para nosotras ya merece la pena", afirma Ortiz.

Ana María Vega comparte esa misma filosofía y reconoce que muchas veces ellas mismas disfrutan incluso más durante la grabación que quienes después ven el resultado. "Nos reímos muchísimo mientras grabamos. Lo hacemos todo de una sola toma, sin ensayar absolutamente nada. Si sale bien, perfecto, y si nos equivocamos, también tiene su gracia", señala entre risas. Detrás de la cámara se encuentra María Lukas, hija de María José, que se ha convertido en una pieza fundamental del proyecto aunque nunca aparezca delante del objetivo. "Esa risa que siempre se escucha detrás de la cámara es la suya. Es quien nos graba, nos anima y nos ayuda con todo, sin su ayuda nada de esto sería posible. Además, por suerte todo suele salir a la primera”, comentan ambas entre carcajadas.

María José Ortiz y Ana María Vega (izquierda a derecha) / Rocío Gato / LZA

Las ideas surgen sobre la marcha, normalmente vinculadas a los acontecimientos que se celebran en Toro o a temas de actualidad que consideran cercanos para sus seguidores. "No pensamos los vídeos durante días, las ideas aparecen hablando entre nosotras o viendo que se acerca alguna fiesta, un evento o cualquier cosa relacionada con Toro. Entonces cogemos el móvil y lo hacemos. Así de sencillo", explica Ana María. El cariño recibido por parte de los vecinos ha sido una de las mayores recompensas. Muchos clientes llegan a la carnicería recordando frases que ellas mismas han popularizado en sus vídeos, como "¿A que la mangas?" o "¡Venga, que nos vamos!”.

"Lo mejor no son las visualizaciones, sino cuando alguien entra en la tienda y lo primero que nos dice es: 'Lo que me habéis hecho reír esta mañana'. Eso es lo que realmente nos llena. Saber que durante unos minutos hemos conseguido que alguien se olvide de sus problemas es el mejor premio que podemos recibir", reconoce Ortiz. Sin proponérselo, sus publicaciones también han servido para promocionar Toro y dar visibilidad a muchas de sus actividades culturales, deportivas y festivas. Ambas consideran que las redes sociales pueden convertirse en una herramienta muy útil para hablar bien del municipio y contribuir a crear una imagen positiva. "Queremos muchísimo a Toro y creemos que todos podemos aportar algo para poner en valor nuestro pueblo. A veces es muy fácil quedarse solo con las críticas, pero también hay que apoyar las cosas buenas que se hacen. Si desde nuestros vídeos conseguimos que alguien conozca una fiesta, un festival o cualquier actividad local, ya estamos ayudando de alguna manera", afirma Ana María.

"Hemos recibido mensajes preciosos. Uno de los que más gracia nos hizo decía que éramos 'más grandes que el día de la matanza'. Nos pareció buenísimo, teniendo en cuenta que trabajamos en una carnicería", recuerdan. "Las redes sociales son como el patio de vecinas del siglo XXI. Todo se comparte muy rápido, pero también pueden servir para transmitir alegría. Si alguien desayuna viendo uno de nuestros vídeos y empieza el día riéndose un poco, sentimos que ya hemos cumplido nuestro objetivo. Sin buscarlo, nos hemos convertido en unas pequeñas 'influencers de pueblo', y eso nos hace muchísima ilusión", comenta Ana María Vega. Ambas agradecen el apoyo recibido durante todo este tiempo y aseguran que seguirán grabando mientras continúen disfrutándolo tanto como el primer día.

"Estamos muy agradecidas a todas las personas que nos ven, que comparten nuestros vídeos y que nos animan cada vez que nos encuentran por la calle. Seguiremos aportando nuestro granito de arena siempre que podamos, porque queremos muchísimo a esta ciudad y nos encanta formar parte de su día a día." Esa voluntad de ayudar quedó reflejada en uno de sus últimos vídeos, realizado para promocionar el Cross Popular Ciudad de Toro, cuyos fondos recaudados a través de los dorsales, fueron para Lukas, un niño con una enfermedad todavía sin diagnosticar.

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"Cuando se trata de ayudar a alguien, nunca lo dudamos. Si nuestros vídeos pueden servir para dar visibilidad a una causa solidaria, ahí estaremos siempre. Lo hacemos de corazón, sin buscar ningún beneficio económico”, concluyen.