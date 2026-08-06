La plaza de Santa Marina contará con 17 plazas de aparcamiento tras su remodelación

Dentro del proyecto de remodelación de la plaza de Santa Marina, cuya licitación fue anunciada ayer por el Ayuntamiento de Toro, se contempla también la creación de 17 nuevas plazas de aparcamiento en la prolongación de la calle El Sol. La actuación incorporará un estacionamiento en línea con capacidad para 17 vehículos, una medida destinada a mejorar la disponibilidad de plazas en esta zona del centro y facilitar el acceso tanto a los vecinos como a los usuarios de los servicios.

El nuevo espacio incluirá, además, plazas reservadas para carga y descarga, también con el objetivo de favorecer la actividad empresarial y comercial de la zona y mejorar la fluidez del tráfico en el entorno inmediato. El proyecto ha sido diseñado para compatibilizar la transformación de este espacio público con las necesidades de movilidad, dotando al entorno de nuevos servicios sin alterar la prioridad del peatón en el interior de la plaza.

La intervención contempla la instalación de nuevo mobiliario urbano, completando una remodelación orientada a mejorar la accesibilidad, la funcionalidad y la calidad del espacio. Cuenta con un valor estimado de 319.464,13 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 24 de agosto de 2026.