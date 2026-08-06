Javier Chacón: "Estoy muy ilusionado y responsabilizado por ser el empresario de la plaza de Toro"

El que fuera matador de toros vitoriano Javier Chacón lleva desde hace 26 años al frente de "Toros Puerta Grande", empresa con la que viene organizando más de 100 festejos al año en 32 plazas de toros de diferentes comunidades autónomas, y a la que acaba de adjudicársele la gestión del coso toresano para la organización de los festejos de la próxima feria taurina con motivo de las fiestas de San Agustín.

¿Por qué se animó a presentarse a la licitación para la organización de los festejos taurinos de Toro?

Yo me dedico en invierno, como todo el mundo, a mirar temas de pliegos y demás. La verdad es que Toro siempre ha estado ahí, pero este año, por algún motivo, me fijé especialmente. Era una plaza que ya la tenía ojeada, es una plaza preciosa, con muy buena afición y, este año, no sé por qué, me dio por entrar, mirar las condiciones y lo vi bastante asequible. Entonces, me presenté, hice una buena oferta, conseguí ganar y aquí estoy, con muchas ganas.

Pero no es la primera vez que gestiona una plaza de toros en la provincia, ¿verdad?

En Zamora, he hecho Villaralbo, Venialbo,... otro tipo de pueblos, pero nunca una plaza tan importante como es Toro.

Precisamente, ¿qué supone para usted ser empresario de la plaza de toros de Toro?

Es una mezcla entre, no quiero decir miedo, pero un poco de miedo sí porque forma parte de la responsabilidad porque, si te gusta hacer bien las cosas y quieres que todo salga bien, cuando te presentas en una plaza como esta, siempre tienes cierto miedo a que algo no funcione. Pero, vamos, eso no va a pasar porque llevo toda mi vida en esto y, como digo, estoy superilusionado, pero también con una gran responsabilidad y, sobre todo, con muchas ganas de que llegue ya.

Cuando habla de "una plaza como esta", ¿qué diría que tiene de especial la plaza de toros de Toro?

No hay más que entrar y ver el marco incomparable que es esta plaza de toros, que es preciosa. Y luego, aparte de eso, que hay muchísima afición. Eso sí que es cierto que yo no lo sabía, yo siempre he visto Toro, pero ahora que me he estado informando, veo que hay muchísima gente esperando la feria.

En general, en cuanto a la confección de la feria y los festejos que engloba, ha mantenido la línea de los últimos años, pero ¿qué novedades pretender aportar con su gestión a la próxima edición?

El concurso de cortes es algo que aquí gusta muchísimo y se está cuidando mucho. Pero no hay que decir menos de la corrida de toros, que es el plato fuerte de la feria, el cartel combina experiencia con juventud.

De lo demás, he intentado no cambiar absolutamente nada porque, como he dicho antes, aparte del trato recibido por el Ayuntamiento, que ha sido exquisito, me he encontrado con un personal en la plaza de toros que es increíble, gente que lo hace todo por afición, tienen la plaza preciosa, y bueno, muchísima gente con ganas de ayudar. La verdad es que ha sido todo muy fácil, estoy sorprendido, no voy a dejar de decirlo. He venido aquí y me he encontrado a 30 personas con ganas de ayudar, sólo tengo palabras de agradecimiento para ellos.

Mencionaba el cartel del festejo principal de la feria, la corrida de toros. ¿Qué ha tenido en cuenta a la hora de confeccionarlo?

Como decía, combinar experiencia con juventud. La experiencia de Manuel Jesús "El Cid", que todo el mundo lo conoce y parece que, después de un tiempo fuera de los ruedos, está ahora en un momento increíble; yo tuve la ocasión de verlo hace unos días en Santander, con la de Victorino Martín, estuvo como en sus mejores años, está con una ilusión, con unas ganas tremendas,... él está muy ilusionado con Toro, he hablado con él porque, además, un banderillero de su cuadrilla, Curro Robles, es mi primo y hablamos muchísimo, y está superilusionado, me ha pedido el cartel 60 veces y eso dice mucho de la ilusión de un torero que ya lo ha hecho todo en el toro y que te sigue pidiendo el cartel de Toro para verlo porque eso es ilusión y eso es ganas; creo que eso es de resaltar.

Qué decir de Emilio de Justo, que junta las dos cosas, un poco la veteranía y también la juventud, y estamos hablando de uno de los tres primeros del escalafón. Y Mario Navas aporta la frescura, la juventud, la ilusión y la esperanza de un torero que está dando muchísimo que hablar; aparte de que es de muy cerca de aquí, de Valladolid, ha quedado a punto casi de ganar la Copa Chenel; es un torero muy querido en esta zona y, de las jóvenes promesas, a mí es de los que más me gustan. Creo que el cartel es muy acorde a lo que es Toro y a la importancia de esta plaza.

En cuanto a los toros, había sonado que serían de Antonio Bañuelos, pero el ganado será finalmente de Manuel Blázquez, ¿por qué se ha decantado por esta ganadería?

Con Antonio Bañuelos me une una amistad que prácticamente es de mi familia, como quien dice. No tenía toros, pero había una corrida de Soria que había sido suspendida y sí que la tenía, pero la adjudicación del contrato de Toro todavía no se había llevado a cabo, con lo cual, esa corrida de toros, con esa calidad y con ese nombre, ha durado muy poquito y se va a lidiar en otro sitio.

Finalmente, la corrida de toros que viene es de procedencia Núñez del Cuvillo, que ha sido un milagro poder conseguirla porque se ha hecho muy tarde, pero, aun así, viene una corrida de toros de mucha garantía y, además, es una ganadería muy del gusto de Emilio de Justo, que va mucho allí y la conoce muy bien, es de garantía total.

Además de la corrida de toros como plato fuerte, da cabida y mantiene la importancia que tienen en la feria los festejos populares, tan arraigados en la localidad…

Los festejos populares, por ejemplo, son algo que creo que no debe faltar. Y mucho menos, en Toro. Creo que la noche de la verbena taurina es tremendo en cuanto a la gente que va; el Grand Prix,... el concurso de recortadores, como plato principal dentro de lo que es, porque está encasillado en festejo popular, posiblemente, sea el festejo más importante y, como concurso, en toda la provincia de Zamora, posiblemente, sea el más fuerte. El concurso va a salir fenomenal, viene una lista muy completa dentro de lo que son las dificultades de hacer una lista tarde en un día con tantos festejos en otros sitios.

¿Qué puede contar de ese concurso de cortes?

Serán novillos de Fraguas, una ganadería relativamente joven, procedencia de Espioja, Aldeanueva, y es una ganadería que ya la llevo utilizando desde hace cinco años y funciona muy bien en todos los concursos de recortadores.

La lista está compuesta por Jonathan Castaño, Luis Catalán, Rubén Hidalgo, Alejandro Muñoz, Sergio García "Tororo", Use, que ha sido varias veces campeón de España; Rober Alegre, campeón de España hace dos años; Balotelli, Adrián España, de aquí, local; Roberto Vidal, Cristian Rubio, Raúl Moliner, Daniel Bragado, local también; Jorge Gómez, Felipín de la Viuda y José Luis Bayón, saltador.

Es una lista variada, en la que hemos intentado colocar, al menos, tres saltadores para hacerla un poco más variada y yo creo que es una lista donde hay gente muy buena, campeones de España y demás y varios cortadores locales y de Zamora. Yo creo que va a ser un buen concurso.

¿Cómo se desarrollará la Fuente de Vino, un espectáculo genuino de aquí? ¿Tiene pensado algún aliciente para su celebración?

Me han comentado que ha bajado un poquito la asistencia, pero tenemos que tener en cuenta que esta es una feria con varios festejos, donde, al final, la Fuente de Vino es algo muy tradicional de aquí, pero no deja de ser una capea al uso. Entonces, se van a soltar cuatro novillos, se van a traer algunas vaquitas nuevas para ese día y vamos a intentar que funcione, pero tampoco hay mucho que variar porque, como digo, no deja de ser una capea, una suelta de reses, y hay festejos como el concurso de cortes, la verbena taurina y el Grand Prix, aparte de la corrida, que, como hay tanto festejo, en algunos se tiene que resentir y yo creo que es ahí donde se resiente.

También suele celebrarse en octubre, con motivo de la Fiesta de la Vendimia, ¿tiene en mente organizarla para entonces?

Este festejo, en octubre, creo que tiene más aceptación porque entonces no hay muchos festejos. No sé si al 100 %, no sé si atreverme ya a avanzarlo, pero sí, el Ayuntamiento me comunicó el otro día que contaban conmigo para ese festejo de octubre y, prácticamente, al 99 %, sí lo confirmo.

La concejala María Velasco, el empresario Javier Chacón y el representante de la Asociación "Del Toro y su Tradición" Javier Díez presentan la feria taurina de Toro. / Carmen Toro

Mantiene la colaboración con la Asociación "Del Toro y su Tradición" para la suelta del toro de cajón que organizan, ¿cómo ha sido el trato con ellos?

También ha sido muy fácil porque son chicos jóvenes con ganas de agradar y de aportar para que haya cosas en el pueblo. El Ayuntamiento también ha aportado su parte, yo he aportado mi granito de arena con el tema de la documentación, de firmar como empresa, de ayudarles en todo lo que haga falta,... y la verdad es que ha sido muy fácil con ellos. Espero que esto no cambie, pero, hasta ahora, sólo puedo decir que aquí me están pasando cosas buenas.

Habrá abono para todos los festejos de la feria, ¿también otras promociones y precios especiales?

Sí, hay un poquito de todo. He reducido muchísimas entradas, por ejemplo, de filas concretas. Es decir, he intentado hacer una entrada muy sencilla, marcando la barrera y la contrabarrera de sombra, que me parece muy importante, y los balconcillos, pero luego hay una entrada general de sombra en la que cada uno se puede sentar donde quiera y hay una general de sol; hay entradas de jubilados, de niños, y hay un abono a 63 euros para todos los festejos y, además, general, no obligado al sol.

Con lo cual, yo creo que los precios son bastante asequibles. Las entradas de los niños son muy baratas porque, al final, lo importante es crear una afición y que los niños vayan, y con el niño, va el padre, va el tío, va el abuelo,... creo que eso es importante.

En principio, su contrato es únicamente para este año, ¿pero se ha planteado ya el seguir si se da la oportunidad? ¿Le gustaría?

El contrato, efectivamente, es por un año con opción de prórroga, pero aquí se tienen que dar circunstancias: lo tengo que hacer muy bien, que creo que lo voy a hacer; tiene que estar el Ayuntamiento contento y que a mí también me cuadre todo. Y, de esa manera, si hay intención por ambas partes, no va a haber ningún problema. Pero, como digo, tengo mucho trabajo por delante, hay que hacer la feria, hay que hacerlo bien y ya, en el mes de octubre, si Dios quiere, hablaremos.

En 2028, la plaza de toros cumplirá 200 años, ¿le gustaría estar al frente de su gestión en ese momento histórico?

Me encantaría. No he pensado mucho en ello porque falta muchísimo tiempo, hay mucho que hacer, pero quién no va a querer estar en un evento tan importante. Para mi empresa, además, sería un salto de calidad importante, así que claro que he pensado en ello.

¿Cómo ve a la afición de Toro?

Me ha sorprendido mucho porque, aunque Toro siempre lo he mirado, ahora ya me he metido más en profundidad y hay muchísima más afición de la que yo realmente pensaba.

Así que vamos a ver qué tal, si se confirma; más o menos, tengo unos números, sé a qué festejos va más o menos la gente, qué es lo que más gusta y lo que menos gusta. Y, si es como me lo han contado, la verdad es que estoy sorprendido porque te puedo decir que es la plaza de toros, de las que llevo actualmente, a la que más gente va a ir.