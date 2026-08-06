Los bomberos de Toro, protagonistas de la festividad de San Lorenzo

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Toro, en colaboración con el equipo de Bomberos Voluntarios de la ciudad, ha preparado un programa de actividades para conmemorar la festividad de San Lorenzo, patrón de los bomberos. Durante el próximo fin de semana, vecinos, niños y visitantes podrán disfrutar de propuestas para todos los públicos, con un especial reconocimiento a la labor que desempeña este servicio.

La programación comenzará el domingo 9 de agosto cuando, a partir de las 12.00 horas, la Plaza Mayor se convertirá en el centro de la actividad con la instalación de hinchables para los más pequeños y una exhibición de los vehículos del Parque de Bomberos. Será una oportunidad para que los asistentes conozcan de cerca el trabajo que realiza este equipo de diez voluntarios, así como el material con el que desarrollan su labor.

Las actividades continuarán el lunes 10 de agosto. A las 17.30 horas, la Plaza Mayor acogerá una mojada y una fiesta de la espuma, pensadas para combatir el calor y disfrutar en familia. A las 20.00 horas tendrá lugar la celebración de la misa en honor a San Lorenzo, en la iglesia que lleva su nombre. Tras la eucaristía está prevista, a las 20.30 horas, la salida de la procesión con la imagen del patrón, que será portada por los Bomberos.

El recorrido será el habitual: San Lorenzo, Puerta Nueva y Plaza de San Agustín hasta llegar al Parque de Bomberos, donde las instalaciones serán bendecidas por los párrocos de la ciudad. Posteriormente, la procesión continuará por la calle Barrios y la calle Mayor para regresar al templo de partida. El desfile estará acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores Bendito Cristo de las Tres Caídas de Toro.

Se rendirá homenaje a dos miembros del cuerpo de bomberos. Por un lado, a Diego España, en reconocimiento a su trayectoria y con motivo de su incorporación a la Guardia Civil tras obtener su plaza. Por otro, a Félix Costillas, anterior jefe del cuerpo ya jubilado, como muestra de agradecimiento por los años de servicio, dedicación y compromiso prestados a la ciudad.

FIESTA SAN LORENZO BOMBEROS TORO / MARIA JESUS CACHAZO / LZA

Un fin de semana de actividades como preludio de San Lorenzo

El viernes 7 de agosto, a las 22.00 horas, la Plaza de Toros será el escenario del espectáculo del humorista Luis Piedrahíta. Al día siguiente, sábado 8 de agosto, la Bodega Divina Proporción acogerá, a partir de las 20.00 horas, los conciertos de Carlos Ares y Rosario Cohete y Éxtasis, dentro del ciclo Noches de Toro.

También se ha programado una actividad deportiva organizada por Kayak Toro, el sábado 8 de agosto a las 18.00 horas. Una ruta con salida desde la zona de las bodegas Bigardo. La actividad incluirá una cata de vinos y una parrillada al finalizar el recorrido. El precio es de 20 euros y las plazas son limitadas.