La plaza de Santa Marina de Toro cambia de imagen

La plaza de Santa Marina de Toro está a punto de cambiar su imagen. El Ayuntamiento de Toro ha sacado a licitación las obras de urbanización y ordenación de los espacios públicos de la plaza y su entorno, una intervención valorada en 386.551 euros (IVA incluido) y que busca renovar uno de los espacios más emblemáticos del casco histórico de la ciudad. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas de forma electrónica hasta el 24 de agosto de 2026, a las 23.59 horas.

Con el objetivo de mejorar la funcinoalidad, la accesibilidad y la imagen urbana de este espacio, el proyecto contempla la pavimentación de la zona central de la plaza, la integración de los acerados en la calle Sol y la renovación de las infraestructuras urbanas asociadas. Se renovarán las redes de saneamiento, riego y alumbrado público, incorporando además criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, sobre una superficie aproximada de 2.120 metros cuadrados.

Licitación Plaza Santa Marina / Rocío Gato / LZA

Asimismo, el proyecto apuesta por consolidar la plaza como un espacio peatonal, y poner en valor el patrimonio histórico y monumental de esta zona de Toro. El contrato, que se tramita mediante procedimiento abierto simplificado, cuenta con un valor estimado de 319.464,13 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses. La adjudicación se realizará atendiendo principalmente a la oferta económica, que tendrá un peso del 80% en la valoración, mientras que el 20% restante corresponderá a la ampliación del plazo de garantía ofrecido por los licitadores.