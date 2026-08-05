Peleagonzalo estrena mural: ¿en qué se ha inspirado esta vez el artista Carlos Adeva?

El municipio de Peleagonzalo inauguró en la noche del pasado martes un nuevo mural conmemorativo dedicado al 550 aniversario de la Batalla de Toro. El acto estuvo presidido por el alcalde, Francisco Calvo, acompañado por Cecilio Martín, vecino muy vinculado a la vida cultural y social del municipio. La obra ha sido realizada por el artista toresano Carlos Adeva, quien empleó una semana en su ejecución.

Inauguración mural Peleagonzalo 2026 / Rocío Gato / LZA

"Hoy es uno de esos días que quedarán para siempre en el recuerdo de nuestro pueblo. La historia y el paso del tiempo se convierten en nuestros mejores aliados para recordar un hecho que ocurrió hace más de cinco siglos en las llanuras de nuestro término municipal. La Batalla de Toro supuso un momento decisivo para la unificación de los distintos reinos hispanos y asentó las bases de la futura España", afirmó Francisco Calvo.

Inauguración mural Peleagonzalo 2026 / Rocío Gato / LZA

El mural se encuentra pintado sobre un caseto situado a la entrada del municipio, propiedad de Nicomedes Folguera, conocido cariñosamente como "El Nene", quien falleció pocos días después de conceder el permiso para realizar la intervención artística. El autor, Carlos Adeva, explica qu ese inspiró en el libro de horas de Isabel la Católica, "incorporando motivos vegetales por el entorno en el que se encuentra el caseto. El Ayuntamiento me facilitó el texto que aparece en el mural y quise darle la apariencia de la primera página de un libro, de manera que dé la bienvenida a quienes llegan al pueblo. Esta obra da continuidad al mural que realicé el año pasado, dedicado a Isabel la Católica y Juana la Beltraneja".

A la presentación asistieron la concejala de Cultura, Rosa María Pérez; la concejala de Festejos, Alba Hernández; y la concejala de Juventud, Andrea Calvo, además de numerosos vecinos. Tras el descubrimiento del mural, los asistentes interpretaron el himno de Peleagonzalo, una tradición que el Ayuntamiento pretende conservar. "Queremos que nuestro himno no se pierda y que los jóvenes y los niños lo aprendan para mantener viva esta tradición", explicó Pérez. La concejala también mostró su satisfacción por el trabajo del artista: "El primer mural que realizó Carlos nos gustó mucho y queremos seguir contando con él para futuros proyectos. Formará parte de la programación de nuestra Semana Cultural".

Inauguración mural Peleagonzalo 2026 / Rocío Gato / LZA

La programación continuará el jueves 6 de agosto con un paseo solidario contra el cáncer, organizado por la AECC, que dará comienzo a las 21.00 horas. Al finalizar, la plaza acogerá un bingo musical. El viernes 7 de agosto se celebrará un concurso de arroces y, a las 21.00 horas, el autor Antonio Martínez Llamas presentará y firmará ejemplares de su libro Peleagonzalo: La Batalla de Toro. 1 de marzo de 1476. Los actos concluirán el sábado 8 de agosto con la celebración de un mercado medieval, que pondrá el broche final a la Semana Cultural del municipio.