Josué Bermejo Temprano será el pregonero de las Ferias y Fiestas de San Agustín en Toro

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Toro, María Velasco, ha presentado el programa completo de las Ferias y Fiestas de San Agustín, que se celebrarán del viernes 21 al domingo 30 de agosto. Mantiene la apuesta por el modelo consolidado en las últimas ediciones, con una estructura que ya se ha convertido en una seña de identidad de las fiestas. La programación volverá a combinar propuestas culturales, musicales, deportivas y tradicionales, pensadas para llegar a públicos de todas las edades. Como novedad de esta edición será la incorporación de los nuevos gigantes y cabezudos, inspirados en personajes históricos vinculados a la ciudad de Toro. Estas figuras recorrerán las calles acompañadas por las charangas durante las fiestas, su presentación oficial tendrá lugar el martes 18 de agosto, a las 20.30 horas, en la Plaza Mayor.

En la presentación también estuvo presente el pregonero de las fiestas de este año, Josué Bermejo Temprano. La concejala de Festejos, María Velasco, explicó que su elección responde a la estrecha vinculación que mantiene con la ciudad y a su constante implicación en numerosas iniciativas. "Creo que no necesita presentación porque lo conocemos todos. Decidimos que fuera el pregonero por su implicación con Toro, participando en festivales benéficos, recorriendo las residencias en Navidad o presentando distintos eventos en el teatro. Una de las cosas que mejor hace es transmitir cariño y unir a la gente, colaborando siempre con todo. Creo que no podríamos tener un pregonero mejor, es una manera de agradecerte todo lo que haces por Toro", destacó.

Por su parte, Josué Bermejo Temprano reconoció sentirse profundamente agradecido por haber sido elegido pregonero de las Ferias y Fiestas de San Agustín. "Si me preguntaran si me voy satisfecho de mi vida, la respuesta sería que por completo. Es un gran honor y, sinceramente, no sabía si era digno de él, porque normalmente este reconocimiento recae en otro tipo de perfiles, pero yo siempre llevo el nombre de Toro por bandera", afirmó. Bermejo adelantó que el pregón tendrá un marcado carácter personal y espontáneo. "Intentaré ser lo más natural posible. Sigo trabajando en ello, pero será bastante improvisado y procuraré que sea breve", señaló entre sonrisas. El acto del pregón contará con la presentación de Samuel Rollón Alonso, Rebeca Carazo Martín y Cristina Oliveros.

La Rondalla Amigos del Arte de Toro, prepara su tradicional concierto prefiestas, una de las citas habituales que sirve como antesala al inicio oficial de las celebraciones, tendrá lugar el jueves 20 de agosto en el patio del Hospital de la Cruz. La jornada del viernes 21 de agosto, comenzará con los juegos intergeneracionales en el patio del seminario a las 10.00 horas. Por la tarde a las 18.00 horas, inicio de la «Mojada», que estará amenizada por diferentes DJs toresanos en la Plaza Mayor. Al finalizar, el Pregón Oficial de las Ferias y Fiestas. La música tomará el relevo posteriormente con el primer gran concierto de las fiestas, que tendrá como escenario la Plaza Mayor y correrá a cargo del grupo «Despistaos», y tras finalizar Devils Sound.

El sábado 22 de agosto, el Día de las Carrozas, volverá a convertir las calles de Toro en un punto de encuentro para miles de vecinos y visitantes llegados desde distintos puntos de España, así como desde las localidades del alfoz. La jornada contará con una variada propuesta de actividades, a las 10.00 horas, encierro por el campo en las Eras de Tagarabuena. Durante toda la mañana en la Plaza Mayor, el maratón del euro organizado por UCCTA y la actuación de Shuarma en el vermú musical. El gran desfile de Carrozas, comenzará a las 21.30 horas, que recorrerá el itinerario habitual llenando la ciudad de color, música, disfraces y animación. La programación continuará durante la noche en la Plaza Mayor, donde la orquesta La Huella será la encargada de poner ritmo a la velada y prolongar el ambiente festivo de una de las fechas más señaladas de las fiestas de San Agustín, tras finalizar Toro DJ Fest.

Presentación programa completo San Agustín y pregonero 2026 / Rocío Gato / LZA

El domingo 23 de agosto tendrá lugar, la celebración del primer encierro por las calles de Toro. La jornada contará además con una propuesta musical, en la que se podrá disfrutar del grupo toresano Haciendo el Indie a las 13.30 en Corredera. También a las 18.30 horas, con una corrida en la que se lidiarán seis toros de la ganadería de D. Manuel Blázquez. El cartel estará compuesto por: El Cid, Emilio de Justo y Mario Navas. Tardeo en el Manoa y Tributoro a las 22.00 horas en la Plaza Mayor. Para cerrar el día, DJ Scarlet en el Bar Arco del Reloj. Al día siguiente, lunes 24 de agosto, las peñas serán las protagonistas de las fiestas de San Agustín con la celebración de su tradicional “Día de las Peñas”. Como es habitual, no faltará el concurso de paellas y limonadas, citas que cada año reúnen a cientos de peñistas. La programación musical continuará por la noche con la actuación de la banda extremeña Sanguijuelas del Guadiana y a las 23.59 horas, tendrá lugar la Verbena Taurina.

El martes 25 de agosto estará dedicado a los más pequeños con la celebración del tradicional ‘Día de las Chiguitas y Chiguitos’, una jornada pensada para el disfrute de niños y niñas con diferentes actividades y juegos infantiles, que comenzarán con un encierro ecológico a las 10.30 horas. La programación continuará con la actuación del DJ Diego Duende en el barrio de Las Malvinas, mientras que el apartado cultural tendrá su espacio con la representación teatral de ‘Pijama para seis’, a cargo de Descalzos Producciones, que ofrecerá dos pases. También a las 19.00 horas, una nueva edición del Toro Prix.

El miércoles 26 llegará el turno de los mayores, con una jornada dedicada a ellos, desayunando chocolate con churros, los juegos autóctonos en la Plaza del Varón de Covadonga y la IX Baby Run en la Plaza Mayor. A las 19.00 horas, con un nuevo encierro urbano protagonizado por las tres vacas procedentes del encierro por el campo y a las 20.30 horas la liga de verano. La música será protagonista por la noche con la celebración de la ‘Noche de los 80’, una cita que permitirá revivir algunos de los grandes éxitos de una década marcada por la nostalgia y el recuerdo. El jueves 27 de agosto, arrancará con la tradicional Marcha Cicloturista, una cita que cada año reúne a numerosos participantes para recorrer las calles de Toro sobre dos ruedas. Dos vermuts musicales, que tendrán dos escenarios, en Tagarabuena actuará el dúo toresano Alicia y Jairo, mientras que en el barrio de Santa Catalina será el turno de Aurora Beltrá. También en la Plaza de Toros a las 18.00 horas, se celebrará la tradicional Fuente de Vino. Y final liga de verano categoría absoluta a las 21.00 horas en el Pabellón Municipal Fernando Marbán. Discomóvil Diamond, en la Plaza de la Trinidad a las 23.30 horas.

El viernes 28 de agosto llegará una de las jornadas más señaladas del calendario festivo con la celebración del día del patrón, San Agustín. Los actos tradicionales serán protagonistas desde primera hora con la diana floreada acompañados por la Banda La Lira, y la posterior celebración de la misa en honor al santo. El vermut musical, tendrán como escenario San Francisco, donde actuará Sal Gorda. También a las 19.00 horas, se celebrará el tradicional Toro del Cajón. Por la noche en la Plaza Mayor con el concierto de Veintiuno, formación toledana que acercará al público su propuesta basada en la combinación de estilos como el rock alternativo, el indie rock y el indie.

El sábado 29 de agosto, se celebrarán actividades como los juegos de ajedrez y el festival Flamenco en el Bar San Francisco, mientras que el apartado musical contará con la presencia de New Tocados, encargado de amenizar el vermú en la Plaza Mayor y el grupo toresano Cruce de Caminos, que actuará por la noche. A las 18:00 horas, el Concurso de Cortes en la Plaza de Toros. Las fiestas de San Agustín pondrán el broche final el domingo 30 de agosto con la celebración del segundo encierro por las calles, el vermú musical a cargo de Marilia, que tendrá lugar en la calle Capuchinos.

Desde el Ayuntamiento de Toro confían en que vecinos y visitantes disfruten de unas Ferias y Fiestas de San Agustín participativas y multitudinarias, haciendo un llamamiento a vivir cada una de las actividades con responsabilidad. Asimismo, está previsto que los programas impresos estén disponibles a partir de la próxima semana en la Oficina Municipal de Turismo.