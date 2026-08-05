Sucesos
Detenido en Toro un hombre relacionado con 33 delitos en las provincias de Zamora, Salamanca, Madrid, Cuenca y Toledo
La Guardia Civil le habría atribuido un total de 33 delitos de distinta tipología, las investigaciones siguen abiertas
La Guardia Civil ha detenido en Toro a un hombre relacionado con 33 delitos cometidos en las provincias de Zamora, Salamanca, Madrid, Cuenca y Toledo. Las investigaciones comenzaron el pasado mes de marzo, cuando se cometió un robo con fuerza en un establecimiento de informática de Toro. Tras forzar la puerta y acceder a su interior, los autores sustrajeron material, huyendo en un vehículo robado previamente en la localidad de Salamanca. Se pudo saber que esa misma noche se había producido otro robo con fuerza en la provincia de Salamanca, esta vez en una fábrica de embutidos, en el que fue utilizado el mismo vehículo.
A la vista de los hechos cometidos, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Zamora, en el marco de las operaciones Arapo25-Apis26, pudo determinar que uno de los presuntos autores del robo de citado establecimiento estaría vinculado también al delito de robo con violencia perpetrado en el mes de abril de 2025, donde varias personas encapuchadas habrían seguido desde Madrid a un conocido empresario para asaltarlo en la Autovía A-11 y sustraerle la cantidad de 7.000 euros tras amenazar tanto a la víctima como a las personas que viajaban con esta con un cuchillo y un bate de béisbol.
Los agentes constataron la implicación del autor en los hechos antes citados y también en otros de distintas tipologías como el robo con fuerza, robo con violencia, delito contra la intimidad, robo de uso de vehículo, hurto, daños, contra la seguridad, falsedad documental y atentado a Agente de la Autoridad, ascendiendo el número de delitos a 33, cometidos en las provincias de Zamora, Salamanca, Madrid, Cuenca y Toledo.
La persona detenida y las diligencias instruidas se pusieron a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza no 1 de Toro, las investigaciones siguen abiertas y no se descartan nuevas detenciones.
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