La DO de Toro prevé adelantar la vendimia a mediados de agosto

Las principales Denominaciones de Origen de Castilla y León aventuran calidad en la uva de esta cosecha tras librar el mildiu, el hongo que condicionó la vendimia de 2025, aunque el nivel de la producción será desigual, con algunas zonas y denominaciones aumentando su recolecta mientras otras esperan un descenso en sus producciones.

Así lo adelantaron los directores técnicos de las DO de Toro, Rueda y Cigales, así como el presidente de la Denominación de Origen Ribera del Duero, que también avanzaron la previsión de un adelanto en la vendimia en la mayoría de las parcelas, e incluso en Toro se espera que algunas comiencen en apenas unos días, el próximo lunes 17 de agosto.

Así lo especifica el director técnico del Consejo Regulador de la DO zamorana, Santiago Castro, que calcula entre una semana y diez días de adelanto en esta vendimia con respecto al año anterior, cuando "ya venía adelantada", por lo que "a mediados de agosto hay gente que ya va a empezar a vendimiar", si bien será en septiembre cuando se generalice la cosecha en esta denominación.

En cuanto a la calidad, Castro prevé que sea "bastante buena" por la ausencia tanto de oidio como de mildiu: "Los viticultores han tratado bien este tipo de hongo y la sanidad está bien". No obstante, el director técnico de la DO Toro reconoce que la cantidad de uva bajará "entre un 10 y un 15%" si no llueve en los próximos días porque "se ven racimos pero menos cuajados". Todo lo contrario se prevé en la Denominación de Origen Cigales, donde su director técnico, Jesús María Barrigón, calcula que la producción aumentará en torno a un 15% respecto al año anterior, con hasta 8,2 millones de kilos esperados "si llueve", aunque "si viene ola de calor tras ola de calor, puede hacer que disminuya" hasta el entorno de los ocho kilos, en todo caso siempre por encima de los siete del pasado año y los poco más de seis de la campaña de 2024.

Además, la producción será "sana" gracias tanto a los tratamientos realizados por los viticultores como a las condiciones de calor "tempranas", en los meses de mayo y junio, que "han paralizado la enfermedad" del mildiu, que condicionó la pasada campaña, ya que la aparición del oidio es "endémica" y los viticultores de Cigales están "acostumbrados".

En cuanto a fechas, la vendimia se espera que comience en la última semana de agosto, aunque no se descarta que, si sigue el calor, alguna parcela pueda comenzar a cosechar "incluso un poco antes".

Impresionante

En la Ribera del Duero, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen evita cada año elucubrar con la producción en los meses premios a la vendimia, aunque su presidente, Enrique Pascual, sí aventura una "gran calidad" para esta cosecha dado que "la sanidad de la uva es impresionante, increíble".

Y es que aunque el calor que ha apretado en Castilla y León durante los meses de junio y julio "influye en el adelanto de la campaña", que Pascual calcula en "entre 10 y 15 días con respecto a la media de los últimos 20 años", sanitariamente es "muy favorable para la uva", por lo que la previsión es que la calidad sea buena: "No se contempla otro escenario", concluye el presidente del Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero.

En la misma línea, el director técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda, Jesús Díez, apunta que el trabajo de tratamiento de los viticultores y la falta de humedad de las últimas semanas por el calor han evitado la proliferación de enfermedades y permiten que la sanidad de la uva sea "muy buena", por lo que se prevé una calidad "óptima" sin poder hacer, sin embargo, aún una valoración productiva de la expectativa de cosecha.