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Un detenido en las fiestas de Villavendimio por tráfico de drogas

Fueron incautadas sustancias estupefacientes como speed y metanfetamina MDA

Así ha sido la detención por drogas en el festival Villatechnillo 2026 celebrado en Villavendimio

Así ha sido la detención por drogas en el festival Villatechnillo 2026 celebrado en Villavendimio

A. O.

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Rocío Gato

Toro

La Guardia Civil de Zamora ha detenido durante el festival Villatechnillo, celebrado el pasado sábado 1 de agosto en la localidad de Villavendimio, a un varón como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, incautándole sustancias estupefacientes como speed y metanfetamina MDA. En esta actuación intervinieron las unidades de Seguridad Ciudadana Usecic, Servicio Cinológico y Agrupación de Tráfico.

Controles GC fiestas Villavendimio

Controles GC fiestas Villavendimio / Cedida GC / LZA

Como consecuencia de los dispositivos preventivos y las identificaciones realizadas, se intervino administrativamente en 63 actuaciones por tenencia y consumo de drogas, tenencia de armas, seguridad vial y seguridad ciudadana. Así mismo señalan que, durante el desarrollo del festival, los dispositivos de seguridad no intervinieron en ningún altercado de orden público. Los detenidos, las diligencias instruidas, sustancias incautadas y resto de objetos intervenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de instrucción correspondiente.

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