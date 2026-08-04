Un detenido en las fiestas de Villavendimio por tráfico de drogas

La Guardia Civil de Zamora ha detenido durante el festival Villatechnillo, celebrado el pasado sábado 1 de agosto en la localidad de Villavendimio, a un varón como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, incautándole sustancias estupefacientes como speed y metanfetamina MDA. En esta actuación intervinieron las unidades de Seguridad Ciudadana Usecic, Servicio Cinológico y Agrupación de Tráfico.

Controles GC fiestas Villavendimio / Cedida GC / LZA

Como consecuencia de los dispositivos preventivos y las identificaciones realizadas, se intervino administrativamente en 63 actuaciones por tenencia y consumo de drogas, tenencia de armas, seguridad vial y seguridad ciudadana. Así mismo señalan que, durante el desarrollo del festival, los dispositivos de seguridad no intervinieron en ningún altercado de orden público. Los detenidos, las diligencias instruidas, sustancias incautadas y resto de objetos intervenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de instrucción correspondiente.