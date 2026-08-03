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Programación completa de las actividades especiales con motivo del eclipse en Toro

Un día completo de festividades para conmemorar un momento histórico en la ciudad

18/07/2026 Eclipse solar SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA CASTILLA-LA MANCHA JCCM

18/07/2026 Eclipse solar SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA CASTILLA-LA MANCHA JCCM / JCCM / Europa Press

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Gaby Marcos

El próximo 12 de agosto tendrá lugar en la provincia un evento excepcional, el eclipse solar. Para celebrar este momento histórico, el programa "Zamora Eclipsa" trae una serie de actividades con la intención de recordar este momento para siempre.

Programación completa en Toro

Las actividades, que tendrán lugar entre las 19.00 horas y las 21.25 tienen una finalidad tanto didáctica como de entretenimiento. A esa misma hora, se abrirá el recinto y tendrá lugar el reparto de gafas homologadas.

A las 19.15 se dará una charla astronómica: 'Historia de los eclipses, medidas de seguridad y fases del eclipse', tras la que comenzará la visualización parcial. Después, tendrá lugar la actuación del grupo Tauri Tubae en los minutos previos al eclipse. Al completar la primera fase del visionado, el grupo Tauri Tubae volverá a amenizar la velada.

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A las 21.23 está previsto el final de la parcialidad y un par de minutos después, la puesta de sol, con la que terminará la jornada.

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