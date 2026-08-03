Este es el programa taurino de las Ferias y Fiestas de San Agustín 2026

La programación taurina de las Ferias y Fiestas de San Agustín 2026 ya es una realidad. Tras varias semanas de espera, el Ayuntamiento de Toro ha presentado este lunes todos los festejos que conformarán uno de los pilares fundamentales de las celebraciones patronales. La presentación ha servido también para dar a conocer a la nueva empresa encargada de la gestión de la Plaza de Toros de Toro.

La concejala de Fiestas, María Velasco, ha explicado que el cambio de adjudicataria obligó a reajustar algunos plazos: "Hemos tenido que afrontar un cambio en la gestión de la plaza, pero desde el primer momento hemos encontrado en Toros Puerta Grande y en su responsable, Francisco Javier Chacón, una total disposición para mantener el modelo que durante tantos años ha caracterizado la programación taurina de Toro. Solo puedo tener palabras de agradecimiento por su implicación, por respetar nuestras tradiciones y por facilitar el trabajo conjunto con el Ayuntamiento, los voluntarios de la Plaza de Toros y la Asociación Cultural del Toro y su Tradición. Cuando todas las partes trabajamos en la misma dirección, el resultado siempre es mejor. Esperamos que todos los festejos se desarrollen con normalidad y que vecinos y visitantes puedan disfrutarlos plenamente", afirmó.

Chacón, empresario taurino de Vitoria con 26 años de experiencia en el sector y más de un centenar de festejos organizados cada temporada, ha incidido en que "desde el primer día me he encontrado con un magnífico equipo técnico y humano. Todo han sido facilidades y una gran predisposición para trabajar. Hemos decidido mantener toda la programación porque entendemos que cuando un modelo funciona lo mejor es darle continuidad. Asumimos esta responsabilidad con mucha ilusión, conscientes de la importancia que tiene la Plaza de Toros de Toro”, señaló. Asimismo, destacó el nivel del cartel de la corrida de toros, asegurando que "combina perfectamente la experiencia con la juventud y responde a la categoría y al prestigio que merece una ciudad como Toro".

Cartel programación feria taurina Toro / Rocío Gato

El plato fuerte del programa taurino llegará el domingo 23 de agosto, a las 18.30 horas, con una corrida en la que se lidiarán seis toros de la ganadería de Manuel Blázquez. El cartel estará compuesto por El Cid, Emilio de Justo y Mario Navas. Más allá de la tradicional corrida de toros, la Plaza volverá a ser el escenario de numerosos festejos durante las fiestas. La noche del lunes 24 de agosto, a las 23.59 horas, tendrá lugar la Verbena Taurina. El martes 25, a partir de las 19.00 horas, una nueva edición del Toro Prix, mientras que el jueves 27, también a las 18.00 horas, se celebrará la ya tradicional Fuente de Vino. El programa concluirá el sábado 29 de agosto, a las 18.00 horas, con el Concurso de Cortes, uno de los espectáculos más esperados por los aficionados y que reunirá a algunos de los mejores especialistas del panorama nacional como Castaño, Luis Catalán, Rubén Hidalgo, Alejandro Muñoz, Sergio Tororo, Use Sacristán, Roberto Alegre, Balotelli, Adrián España, Roberto Vidal, Cristian Rubio, Raúl Moliner, Daniel Bragado, Jorge Gómez, Felipín y José Luis Bayón.

Presentación Festejos Taurinos Toro 2026 / Rocío Gato / LZA

La programación taurina se completará con los tradicionales encierros y festejos populares que se desarrollarán fuera de la Plaza de Toros y que, año tras año, congregan a numerosos aficionados y visitantes. El calendario arrancará el sábado 22 de agosto, a las 10.30 horas, con el encierro por el campo en las Eras de Tagarabuena, en el que participarán tres vacas. Un día después, el domingo 23, a las 8.00 horas, tendrá lugar el primer encierro urbano con cuatro novillos. Los festejos continuarán el miércoles 26 de agosto, a las 19.00 horas, con un nuevo encierro urbano protagonizado por las tres vacas procedentes del encierro por el campo, mientras que el viernes 28, también a las 19.00 horas, se celebrará el tradicional Toro del Cajón. La programación concluirá el domingo 30 de agosto, último día de las fiestas, con el segundo encierro urbano, previsto para las 8.00 horas, en el que correrán los cinco novillos que posteriormente protagonizarán el Concurso de Cortes.

Durante la presentación también intervino el vicepresidente de la Asociación Cultural del Toro y su Tradición, Javier Díez Adeva, quien dio a conocer el cartel de la XVI edición de este consolidado festejo. "Este año volveremos a contar con dos toros de gran nivel pertenecientes a las ganaderías La Campana 'Ardoroso' y La Victoria 'Serrano', procedentes de Núñez del Cuvillo y Osborne, respectivamente. Han sido elegidos mediante votación por nuestros socios, por lo que representan el sentir de la afición. Queremos agradecer tanto al Ayuntamiento como a la empresa gestora de la Plaza de Toros todas las facilidades que nos han brindado para poder celebrar este evento", explicó.

La asociación agradeció igualmente la colaboración del empresario toresano Carlos García, de la empresa Energías Renovables, quien ha donado una vaca para el festejo que se celebrará ese mismo día en la plaza. Además, el evento volverá a tener un marcado carácter solidario. Parte de la recaudación obtenida con las entradas, cuyo precio será de tres euros, se destinará a Fundación Personas, también se habilitará una fila 0 para aquellas personas que deseen colaborar con la causa.

Las entradas para los festejos de pago podrán adquirirse tanto en la taquilla de la Plaza de Toros como en el Ayuntamiento de Toro. El Consistorio informará en los próximos días de las fechas y horarios de la venta anticipada, que permanecerá abierta durante una semana. En cuanto a los precios, la corrida de toros tendrá un coste de 75 euros para las localidades de barrera y barrera blanconcillo en sombra, 55 euros para la entrada general de sombra, 45 euros en sol y 20 euros para la entrada infantil. El Concurso de Cortes contará con un precio de 25 euros en barrera y barrera blanconcillo de sombra, 20 euros para la entrada general y 10 euros para la infantil. Por su parte, la Verbena Taurina, el Toro Prix y la Fuente de Vino tendrán un precio único de 12 euros para el público general y de 5 euros para los niños. Además, se pondrá a disposición de los aficionados un abono general para estos espectáculos por un importe de 63 euros.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Toro y la nueva empresa gestora de la Plaza de Toros reafirman su apuesta por mantener una de las citas taurinas más destacadas de la provincia de Zamora, combinando espectáculos profesionales, festejos populares y la implicación del tejido asociativo local. Una propuesta que busca conservar la tradición taurina de la ciudad y seguir convirtiendo las Ferias y Fiestas de San Agustín en un referente para miles de aficionados que cada año se acercan hasta la localidad.