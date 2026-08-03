La I primera Rebelión de la Cebada concluye con éxito en Toro
Doce establecimientos participaron en esta nueva cita cervecera y gastronómica, que repartió tres premios de 300 euros y aspira a consolidarse como un referente del verano toresano
La ciudad de Toro acogió del 31 de julio al 2 de agosto la primera edición de la Rebelión de la Cebada, una nueva iniciativa que convirtió la cerveza, la gastronomía y la música en los grandes protagonistas del fin de semana. Durante tres jornadas, doce establecimientos hosteleros participaron en esta propuesta, que contó con una notable respuesta del público y dejó un balance muy positivo entre los organizadores y los bares implicados.
Los establecimientos participantes y organizadores fueron Zamora Café y Copas, La Colegiata, El Último de la Fila, El Boulevard, To Frito, Los Cisnes, Rejadorada, El Manoa, De Pura Cepa, Arco del Reloj, La Comedia y El Vani. Cada uno de ellos ofreció su propia selección de cervezas a un precio unificado de 2,50 euros el tercio y 3,50 euros la jarra, además de completar la programación con conciertos, actuaciones musicales y sesiones de DJ. La iniciativa invitó a los asistentes a recorrer los distintos locales para completar una tarjeta con los sellos de cada establecimiento, lo que les permitió participar en el sorteo de tres premios de 300 euros para canjear en el comercio local de la ciudad. El sorteo se celebró en el Bar La Colegiata durante la noche del domingo y los ganadores fueron Natalia Hernández, Guillermo Espinosa e Isidoro García.
La programación se completó con la instalación de una Food Truck en la calle Cerrada, ampliando así la oferta gastronómica y contribuyendo al ambiente que se vivió durante el fin de semana. Desde la organización y los establecimientos participantes se mostraron muy satisfechos con la acogida de esta primera edición. Los hosteleros destacaron la alta participación registrada en los diferentes locales y el buen ambiente que se vivió durante los tres días del evento. Asimismo, expresaron su deseo de que la Rebelión de la Cebada continúe creciendo en próximas ediciones y logre consolidarse como una de las citas imprescindibles del verano toresano, impulsando tanto la hostelería como el comercio local.
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