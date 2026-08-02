De una fiesta entre amigos a un festival de referencia en Castilla y León, así nació y creció el Villatechnillo

El Villatechnillo volvió a convertirse, un año más, en el evento protagonista de las fiestas de Villavendimio. La música electrónica regresó al recinto de las antiguas escuelas, donde cerca de 4.000 personas disfrutaron de la música techno desde las 22.00 horas del sábado hasta bien entrada la madrugada del domingo. La decimonovena edición del festival volvió a superar las expectativas y mejoró los registros de años anteriores, consolidándose como uno de los eventos de referencia para los seguidores de este género musical en Castilla y León.

Lo que comenzó hace casi dos décadas como una iniciativa espontánea de una peña local se ha convertido hoy en uno de los festivales de música electrónica más reconocidos de la comunidad. «No nos gustaba la verbena del pueblo y decidimos organizar una fiesta paralela», recuerda entre risas el alcalde de Villavendimio, Pedro Martín Temprano, de 48 años y uno de los impulsores del proyecto. «Empezamos casi sin darnos cuenta, con mucha ilusión y ganas de hacer algo diferente para la gente del pueblo. Nunca imaginamos que llegaría a tener la repercusión que tiene hoy».

Aquel encuentro improvisado ha evolucionado con el paso de los años hasta transformarse en un festival con identidad propia, capaz de atraer cada verano a miles de asistentes llegados de distintos puntos de España. Un crecimiento sostenido que, según Martín Temprano, ha sido posible «gracias al trabajo de mucha gente del pueblo y al ambiente que siempre lo ha caracterizado», convertido ya en una cita imprescindible para los amantes de la música electrónica también de la zona. Su principal seña de identidad continúa siendo la misma: “ofrecer una larga noche de techno en un entorno rural, demostrando que la cultura electrónica también tiene un espacio destacado lejos de las grandes ciudades”, añade el alcalde, Pedro Martín.

Los encargados de poner este año musica al evento fueron Héctor Díez, Inés Isla, DJ Pepo, David Meiser, Raúl Pacheco, Bárbara Lago y Adrián Oblanca, que ofrecieron más de diez horas ininterrumpidas de música. Más allá del cartel, el Villatechnillo mantiene una filosofía que sus organizadores consideran clave para su consolidación: un formato cercano, precios populares y una firme apuesta por la calidad musical y técnica. El festival contó con un gran escenario equipado con una pantalla LED de gran formato, donde los efectos visuales y las proyecciones se sincronizaron.

Visualmax Producciones volvió a colaborar un año más con el festival, su propietario, Roberto Palmero Villar, vecino de la localidad, forma parte del equipo organizador y también es uno de los impulsores de esta cita desde sus inicios, contribuyendo de manera decisiva a su crecimiento y consolidación a lo largo de los años. La empresa, especializada en grandes pantallas led, trabaja en algunos de los festivales de música electrónica más destacados del país, como Aquasella y Blackworks. «Preparo este evento con mucho cariño, por y para el pueblo. Jamás imaginábamos que, cuando comenzamos en este mismo lugar a poner música techno entre varios amigos, llegaríamos a esto. Ver cómo ha crecido el festival y reencontrarme aquí, año tras año, con los amigos con los que empezó todo es algo maravilloso», añade Palmero Villar.

Villatechnillo 2026 / Rocío Gato / LZA

Junto a el Daniel Asensio Camín y Daniel Grarcía Arias, también vecinos del pueblo e impulsores de un evento, “dicen que los grandes proyectos nacen de pequeñas ideas, y este es un buen ejemplo de ello. Recordamos con especial cariño las primeras ediciones, cuando apenas nos reuníamos un centenar de personas. Después llegaron mil, luego muchas más, hasta alcanzar unas cifras que, incluso hoy, nos siguen resultando difíciles de creer”, comentan.

Más allá del aspecto musical, el evento supone también un importante impulso para la economía local. Durante el fin de semana, bares, alojamientos y establecimientos de la zona reciben la visita de miles de asistentes, generando un notable movimiento en un municipio de 162 habitantes, consolidando una vez más el lema con el que se identifica el festival: "La Villa del Techno".

Villatechnillo 2026 / Rocío Gato / LZA

Ha logrado hacerse un hueco en el panorama nacional ya que por su escenario han pasado algunos de los DJs más destacados del ámbito nacional e internacional, entre ellos Daniella Da Silva, Brenda Serna, David Mallada, Skryption, Cristian Varela y Raúl Ritch, entre otros. Está organizado por el Ayuntamiento de Villavendimio, con la colaboración de Raúl Pacheco, quien participa en la planificación del evento desde comienzos de año para cuidar cada detalle de una cita que continúa ganando prestigio edición tras edición.

La organización ya mira al futuro con la vista puesta en 2027, cuando el Villatechnillo celebrará su vigésimo aniversario. Los responsables del festival ya piensan en una edición muy especial con la que pretenden conmemorar las dos décadas de historia del evento. Aunque todavía no han querido desvelar los detalles, sí adelantan que preparan varias novedades, para convertir esta fiesta en «la edición más especial celebrada hasta la fecha», como reconocimiento a todos los vecinos, colaboradores y asistentes que han hecho posible el crecimiento del festival desde sus comienzos.