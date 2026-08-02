Aurum ilumina Las Noches de Toro con más de mil velas

El espectáculo Aurum, El legado de los cuentos llenó de música, emoción y magia la noche del sábado 1 de agosto, convirtiéndose en la tercera cita de la programación de Las Noches de Toro. La Plaza de Toros acogió un evento pensado para todos los públicos, en el que la iluminación de más de un millar de velas sirvió de escenario para un recorrido por algunas de las bandas sonoras del universo Disney.

El narrador y director artístico Bartomeu Tur fue el encargado de conducir al público a través de una propuesta que definió como «una experiencia donde la magia y la ilusión cobran vida». Con su intervención, los asistentes se adentraron en un espectáculo que combinó música, narrativa y puesta en escena.

Un momento del recital en la plaza de toros de Toro. / R. G.

Aurum no se presentó como un concierto al uso, sino como una experiencia en la que, según sus organizadores, «el público se adentró en un cuento de cuentos». Sobre el escenario, los 26 músicos de la Orquesta y Coro de Cámara Sonora, llegados desde Madrid, interpretaron algunas de las composiciones más reconocidas del cine de animación, despertando recuerdos y emociones compartidas por varias generaciones.

Durante cerca de dos horas sonaron las inolvidables melodías de títulos como El Rey León, Pocahontas, Aladdín, La Bella y la Bestia, Mulán o La Cenicienta, en un repertorio que fue recibido con aplausos por parte del público. El espectáculo, que actualmente recorre distintas ciudades españolas dentro de su gira nacional, hizo parada en Toro con una propuesta que combinó calidad musical, cuidada escenografía e iluminación.

La programación de las Noches de Toro, continuará el viernes 7 de agosto, a las 22.00 horas, en la Plaza de Toros con el espectáculo del humorista Luis Piedrahíta. Un día después, el sábado 8 de agosto, la Bodega Divina Proporción acogerá, a partir de las 20.00 horas, los conciertos de Carlos Ares, Rosario Cohete y Éxtasis. El ciclo concluirá el sábado 15 de agosto, también a las 22:00 horas en la Plaza de Toros, con la actuación de Mikel Erentxun, que presenta la gira conmemorativa «Duncan Dhu 40 aniversario». Las entradas para los próximos espectáculos pueden adquirirse a través de la plataforma Vive Toro: https://vivetoro.sacatuentrada.es.