Aurum ilumina Las Noches de Toro con más de mil velas
La Orquesta y Coro de Cámara Sonora llevó a los asistentes en un viaje musical por los clásicos de Disney en la Plaza de Toros
El espectáculo Aurum, El legado de los cuentos llenó de música, emoción y magia la noche del sábado 1 de agosto, convirtiéndose en la tercera cita de la programación de Las Noches de Toro. La Plaza de Toros acogió un evento pensado para todos los públicos, en el que la iluminación de más de un millar de velas sirvió de escenario para un recorrido por algunas de las bandas sonoras del universo Disney.
El narrador y director artístico Bartomeu Tur fue el encargado de conducir al público a través de una propuesta que definió como «una experiencia donde la magia y la ilusión cobran vida». Con su intervención, los asistentes se adentraron en un espectáculo que combinó música, narrativa y puesta en escena.
Aurum no se presentó como un concierto al uso, sino como una experiencia en la que, según sus organizadores, «el público se adentró en un cuento de cuentos». Sobre el escenario, los 26 músicos de la Orquesta y Coro de Cámara Sonora, llegados desde Madrid, interpretaron algunas de las composiciones más reconocidas del cine de animación, despertando recuerdos y emociones compartidas por varias generaciones.
Durante cerca de dos horas sonaron las inolvidables melodías de títulos como El Rey León, Pocahontas, Aladdín, La Bella y la Bestia, Mulán o La Cenicienta, en un repertorio que fue recibido con aplausos por parte del público. El espectáculo, que actualmente recorre distintas ciudades españolas dentro de su gira nacional, hizo parada en Toro con una propuesta que combinó calidad musical, cuidada escenografía e iluminación.
La programación de las Noches de Toro, continuará el viernes 7 de agosto, a las 22.00 horas, en la Plaza de Toros con el espectáculo del humorista Luis Piedrahíta. Un día después, el sábado 8 de agosto, la Bodega Divina Proporción acogerá, a partir de las 20.00 horas, los conciertos de Carlos Ares, Rosario Cohete y Éxtasis. El ciclo concluirá el sábado 15 de agosto, también a las 22:00 horas en la Plaza de Toros, con la actuación de Mikel Erentxun, que presenta la gira conmemorativa «Duncan Dhu 40 aniversario». Las entradas para los próximos espectáculos pueden adquirirse a través de la plataforma Vive Toro: https://vivetoro.sacatuentrada.es.
- Una mujer acuchilla a su marido tras una discusión en Toro
- Lucía Merchán, autora del cartel de San Agustín: 'De un solo vistazo, se identifica la esencia de las fiestas de Toro
- El nuevo espacio de Toro que apuesta por dinamizar el ocio y la vida social
- La ausencia del mural del escudo de Toro despierta la nostalgia entre los toresanos
- Nueva oportunidad de empleo en Toro para personas desempleadas
- Las fiestas de Villavendimio esperan multiplicar la población del municipio con actividades para todas las edades
- Adrián España, cortador de toros: 'El miedo siempre está presente porque te juegas la vida
- Este es el cartel de las Ferias y Fiestas de San Agustín 2026 de Toro