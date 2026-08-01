La unión de la tradición rural y la inteligencia artificial: el despegue de la aventura literaria de Belén Rodríguez

El camino de los autores independientes que no tienen detrás una gran editorial se encuentra lleno de obstáculos. Pero también hay formas de abrirse paso. Es el caso de Belén Rodríguez, una joven escritora que en la actualidad reside en Vezdemarbán y que ha encontrado su propia fórmula para tener un hueco en la esfera literaria. Con la salida a la luz de su segundo libro, la autora ha querido demostrar que los entornos rurales son un gran escenario para desarrollar este tipo de obras literarias, llegando incluso a sumar esas vivencias al uso de las nuevas tecnologías, creando mundos completamente mágicos.

Un mayor impulso al papel

El objetivo que se marcó la autora con la creación de su obra literaria es conseguir que los niños huyan de las pantallas. Un reto alentado por su futura maternidad, ya que quiere que tanto su hija como otros niños se sumerjan en el fascinante mundo de la literatura, "ya que con un buen libro puedes recorrer un mundo inmenso de fantasía".

También quiere demostrar a las futuras generaciones que un buen cuento siempre va a ser una mejor aventura que cualquier elemento que las pantallas te puedan ofrecer, y al mismo tiempo es una base fundamental para explorar los sentimientos y construir su personalidad.

Por ello, a través de sus dos libros, "Elisa y la ardilla que hablaba" y "Elisa, Alba y la chaqueta mágica"; busca transmitir valores como la empatía, el saber pedir ayuda y la superación de los miedos.

Rodríguez asegura que su vida tanto en Vezdemarbán como en Castronuevo ha sido el elemento esencial para poder desarrollar su historia, pues la calma y tranquilidad sumada al apoyo y hermandad que existe en los entornos rurales crean una gran combinación para crear historias y que ese arraigo le ha permitido escribir nuevas aventuras: "Para una autora independiente el mayor obstáculo no es la geografía en sí, sino que es el romper esos círculos de confianza y conseguir llegar a esos lectores desconocidos”.

Tecnología y autopublicación

Ante la imposibilidad de contar con un ilustrador para sus cuentos, Rodríguez supo ver las ventajas de las tecnologías y utilizarlas en su beneficio. Decidió dar el paso y utilizar herramientas de Inteligencia Artificial para poder moldear su universo literario siguiendo sus ideas y pensamientos. De esta forma, pudo plasmar el boceto de la que sería su protagonista, una niña de pelo castaño y ojos brillantes. No solo consiguió eso, sino que también comprendió mejor el funcionamiento de estas herramientas, ya que tuvo que hacer y rehacer sus descripciones hasta conseguir el resultado final y definitivo. Esta fusión es lo que ha permitido ser una autora independiente y llevar a cabo su proyecto de autopublicación.

Además, el objetivo de la autora es continuar con el universo de "Las aventuras de Elisa", pues tras estos homenajes a sus raíces rurales, en el próximo mes de octubre publicará "Elisa y el dragón Milo", libro que trata problemas sociales complejos y muy importantes en la actualidad como el acoso escolar y la inclusión.

Pero la vocación literaria de esta joven autora no se centra esos en estos cuentos, sino que va más allá, pues ha publicado un poemario en el que se suman diferentes historias y vivencias de su vida, mostrando de esa manera que el entorno rural es un escenario perfecto para impulsar la literatura y las historias sociales propias de estos entornos que muchas veces quedan en el olvido pero que pueden construir verdaderos mundos en los que perderse y disfrutar de aventuras sin igual.