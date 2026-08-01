Rescatados tres gatos recién nacidos del interior de un contenedor de reciclaje junto al cuartel de la Guardia Civil de Toro

Un vecino que transitaba por la calle Eusebio Rebolleda escuchó unos maullidos que procedían del interior de uno de los contenedores de reciclaje, situados junto al cuartel de la Guardia Civil. Tras acercarse al lugar y comprobar que los sonidos provenían del interior del depósito, el ciudadano dio aviso a la Policía Local.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar y, tras verificar la situación, solicitaron la intervención de los bomberos, ya que el acceso al interior del contenedor resultaba complicado. Tras desmontar parcialmente el contenedor por la parte inferior, lograron localizar a tres gatos recién nacidos. Uno de ellos ya había fallecido y los otros dos se encontraban en unas condiciones que requerían atención inmediata. Los animales habían sido introducidos en una botella de plástico antes de ser depositados en el contenedor.

Gatos encontrados en un contenedor, Toro / Cedida / LZA

Los animales fueron descubiertos por el viandante en la tarde del viernes 31 de agosto. La policía trasladó a los animales a un centro veterinario para su valoración y, posteriormente, quedaron bajo el cuidado de una casa de acogida, donde actualmente reciben alimentación mediante biberón.

La Policía Local ha iniciado una investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad de la persona responsable de estos hechos, ya que se trata de un delito de abandono animal. Asimismo, las autoridades hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana y solicitan que cualquier persona que pueda aportar información se ponga en contacto con ellos.