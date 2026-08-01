La labor invisible de la agrupación de Protección Civil de Toro en los grandes incendios

Cuando las llamas avanzan y van devorando el paisaje, acaba obligando a las personas a abandonar sus hogares en cuestión de minutos y es aquí cuando el caos, la confusión y el miedo se acaban apoderando de todo. Son en estos momentos de incertidumbre, cuando la vida pende de un hilo y las familias dejan todo atrás, que agrupaciones como la de Protección Civil de Toro se convierten en un apoyo fundamental.

Tras su despliegue en los incendios de Ávila, y más recientemente en el que está afectando a la comarca de Sayago, el jefe de Protección Civil de Toro, Yoseba Revidiego, explica con detalle cómo se gestiona el miedo, la urgencia de la huida y las necesidades más básicas y vitales de los evacuados.

Logística

Al ser esta agrupación un servicio que se encuentra plenamente integrado dentro del sistema de emergencias del 112 de la Junta de Castilla y León, Protección civil de Toro debe de acudir a la llamada de este centro coordinador cuando la situación se vuelve crítica y se necesita su despliegue para funciones logísticas. "Cuando se monta un albergue improvisado por la evacuación de los incendios, a la vez estás montando una miniciudad”, explica Revidiego. No solo se trata de colocar unas camas bajo el techo de un polideportivo, también se les proporciona comida, se gestionan las cenas para los afectados y brindan una ayuda sanitaria que acaba siendo vital, pues “al fin y al cabo a estas personas les surgen una gran cantidad de necesidades, pues estas se han tenido que marchar de sus casas de manera abrupta”.

Olvido y rescate de lo vital

La evacuación de estos municipios afectados, que por norma general es liderada y coordinada por los agentes de la Guardia Civil, suele ser un proceso dramático muy marcado por el pánico y la inmediatez. “Por miedo, por el nerviosismo o por la rapidez de la situación, muchas de las personas salen de sus casas con muchísima prisa”, relata Yoseba. "Muchos se olvidan su DNI, su tarjeta sanitaria o la medicación necesaria que deben de tomar en su día a día”, comenta el jefe de esta agrupación.

Es en este contexto de extrema emergencia, cuando la labor de estos voluntarios se convierte en una solución inmediata. “En el albergue de Bermillo de Sayago tuvimos que gestionar la recogida de dos máquinas de oxígeno. A la gente, en esas situaciones de emergencia, se le olvida que necesita esa máquina. Es aquí cuando entramos nosotros y volvemos al municipio evacuado para recuperársela”, relata el responsable de Protección Civil de Toro.

Por ello, estos problemas, que van desde buscar medicamentos hasta recuperar ese equipo sanitario necesario para muchos evacuados, se acaba convirtiendo en tareas que se resuelven en tiempo real y bajo una gran presión.

Labor social

Sin embargo, la labor que hacen desde Protección Civil de Toro no acaba con la entrega de medicinas, mantas o raciones de comida. Pues, aparte de estas labores, los voluntarios de esta agrupación también proporcionan un apoyo social y psicológico, dentro de lo que pueden, para ayudar a los afectados.

Es aquí, cuando estos se acaban convirtiendo en los compañeros más cercanos a los afectados, “les damos un poco de apoyo emocional, nos acercamos a la gente para darles información real de la situación”, señala Yoseba, pero, además, según este la clave reside en el equilibrio informativo, ya que “dentro de lo que nos dejan y podemos, vamos informando a los afectados para no darles falsas alarmas, pero tampoco darles falsas esperanzas”.

Para poder realizar esta importante labor social, los efectivos de Protección Civil y emergencias cuentan con una dotación de psicólogos especializados para saber cómo tiene que comunicar, cómo tartar a las personas que se encuentran en estado de shock y contener la angustia colectiva.

Límites

Pero a pesar de una gran vocación de servicio, su innegable dedicación y su entrega incondicional, la realidad impone limites físicos y materiales que en la mayoría de los casos son insalvables. Durante este mes de julio, la agrupación toresana fue requerida primero en el incendio de Ávila, para que a su regreso a Toro fueran destinados al incendio de Fermoselle, y mientras trabajaban en él les volvieron a solicitar para Ávila, pero no pudieron acudir al encontrarse ya desplegados en Sayago. Como ha reconocido Joseba con cierta resignación, “los medios materiales y humanos son limitados en muchas ocasiones”.

Cuando las llamas y los espectaculares medios aéreos extinción de incendios se llevan los titulares, agrupaciones de Protección Civil como esta de Toro son un apoyo fundamental para los afectados de los incendios, siendo un soporte que en la mayoría de las ocasiones se convierten en el oxígeno de quienes han dejado todo atrás.