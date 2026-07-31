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Toro vuelve a unir patrimonio y solidaridad en una nueva edición de la "noche blanca" contra el cáncer

La Asociación Unidos Contra el Cáncer de Toro y Provincia de Zamora (UCCTA) organiza el 11 de agosto una visita guida nocturna cuyos beneficios irán destinados íntegramente a la investigación oncológica.

Presentación de la &quot;Noche blanca por la investigación del cáncer&quot; de UCCTA.

Presentación de la "Noche blanca por la investigación del cáncer" de UCCTA. / A. E.

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Alejandro Escolano

Toro volverá a juntar solidaridad y cultura el próximo martes 11 de agosto a partir de las 21.30 horas, fecha en la que celebrará una nueva edición de la “Noche Blanca por la investigación del cáncer”, organizada por la Asociación Unidos Contra el Cáncer Toro y provincia de Zamora (UCCTA) con la colaboración de Caja Rural de Zamora. Esta iniciativa, que ya se ha convertido en una fecha inamovible del calendario estival toresano, consiste en una visita guiada por los distintos monumentos de la emblemática ciudad de la mano del historiador del arte Tomás del Bien y el punto de encuentro y, por lo tanto, de salida será el Monasterio de Santa Sofía.

El objetivo de la iniciativa es la recaudación de fondos para financiar estudios científicos que buscan combatir las enfermedades oncológicas, según explica el presidente de UCCTA, Ángel García, que subraya la importancia de este tipo de actos solidarios: “Si no avanzamos en los tratamientos, no podremos ganarle la partida el cáncer. En esta asociación todo lo que recaudamos va íntegra y exclusivamente a la investigación, porque creemos que es la única forma de vencerlo”.

Inscripciones y camisetas

Desde la asociación recuerdan que “las inscripciones ya se encuentran abiertas y que se pueden realizar de manera presencial en la Floristería La Toresana”. Esta cuesta un pequeño donativo de 10 euros, e incluye un dorsal y la camiseta de este evento. Además, la organización recuerda que todos aquellos que participen en el evento deberán asistir con la camiseta oficial, pues si no lo hacen, no podrán visitar los distintos monumentos que se verán durante el recorrido.

Junto al lema “Que no se pare la investigación”, la junta directiva de la UCCTA ha querido mostrar su agradecimiento a las entidades colaboradoras que han hecho posible este mágico y gran evento, como el Ayuntamiento de Toro, las parroquias de la ciudad, la Diputación de Zamora y en especial a la Fundación científica Caja Rural, pues según han manifestado “sin su disponibilidad, apoyo y ayuda constante a la asociación estos eventos no serían posibles”.

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Por eso, una vez más, Toro se prepara para vivir y demostrar que su espectacular patrimonio histórico destaca aún más con se ilumina con la solidaridad de sus vecinos.

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