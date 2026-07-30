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Susto en Morales de Toro por un pequeño incendio forestal

El fuego originado junto a la N-122 ha calcinado media hectárea y ya está extinguido

Pequeño incendio en Morales de Toro

Pequeño incendio en Morales de Toro / Bomberos de Toro

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Alejandro Escolano

Toro

Un pequeño incendio forestal ha puesto en alerta este jueves por la tarde a Morales de Toro. El fuego, originado junto a la N-122, ha calcinado media hectárea y ya está extinguido. En torno a las 16.40 horas, la dotación de bomberos de la localidad de Toro recibía el aviso de un pequeño fuego en el kilómetro 420 de la citada carretera.

Por suerte, las llamas se han podido apagar sin provocar daños.

Pequeño incendio en Morales de Toro

Pequeño incendio en Morales de Toro / Bomberos de Toro

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