Susto en Morales de Toro por un pequeño incendio forestal
El fuego originado junto a la N-122 ha calcinado media hectárea y ya está extinguido
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Un pequeño incendio forestal ha puesto en alerta este jueves por la tarde a Morales de Toro. El fuego, originado junto a la N-122, ha calcinado media hectárea y ya está extinguido. En torno a las 16.40 horas, la dotación de bomberos de la localidad de Toro recibía el aviso de un pequeño fuego en el kilómetro 420 de la citada carretera.
Por suerte, las llamas se han podido apagar sin provocar daños.
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