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Un pueblo de Zamora, parte de la "Alerta ovni" nacional de este 31 de julio

La Asociación de Estudios del Misterio de Zamora coorganiza una noche de observación

Un OVNI sobrevuela una carretera durante la noche

Un OVNI sobrevuela una carretera durante la noche / Freepik IA

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Alejandro Escolano

Toro

Los amantes del misterio, la astronomía y el fenómeno ovni tienen una cita este viernes 31 de julio a partir del 22.00 horas. Morales de Toro se convertirá en el epicentro de una observación nocturna que se encuentra dentro de la clásica convocatoria “Alerta ovni” nacional, promovida desde hace varios años por el programa radiofónico El último Peldaño.

Durante esta velada, los participantes participaran en una conexión en directo vía telefónica con otros grupos de observación que se encuentran repartidos por toda la geografía española. Estos mirarán el cielo nocturno en busca de fenómenos anómalos que no se puedan identificar y se encargan de compartir cualquier avistamiento extraño que detecten en el firmamento.

Además, desde la organización del evento han recomendado una serie de pautas para que las personas que formen parte de esta noche puedan disfrutar al máximo de la experiencia. Para ello se ha recomendado a los participantes que lleven prismáticos y telescopios, visores nocturnos y punteros laser, para así observar mejor el firmamento y establecer de manera exacta donde se ocurre ese avistamiento.

Asimismo, desde la organización se ha querido mantener en secreto la ubicación de este evento con el objetivo de preservar la seriedad de la quedada y de garantizar un ambiente que se enfoque al estudio de este fenómeno.

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Este evento cuenta con el apoyo y la colaboración de la Asociación de Estudios del Misterios de Zamora, OnviSapain.com, duendes y Fantasmas y kilómetro OVNI.

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