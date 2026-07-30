Flamenco para luchar contra el cáncer: compra ya tu entrada

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Toro está ultimando los detalles de la nueva edición de su ya tradicional Festival Flamenco de Verano, que tendrá lugar el próximo viernes 31 de julio a las 21.30 horas en la emblemática Plaza de Toros de la localidad. Desde la organización confirman que la venta de entradas está "funcionando bien" y que todo lo recaudado se destinará para diferentes servicios oncológicos que se ofrecen de forma gratuita.

María Hernández, presidenta de la AECC en la provincia, se muestra optimista con la respuesta que está mostrando el público: “El año pasado tuvo mucha aceptación y estamos muy contentas”. Aunque reconoce que en esta edición “la venta de entradas va un poquito más lenta”, explica que “la gente suele esperar a última hora para comprarlas porque están muy pendientes de la climatología”. Por ello, para los más rezagados, ha recordado que “la taquilla estará abierta a partir de las 19.30 horas” el mismo día en el que se celebra el evento.

Además, para facilitar la compra de las entradas, las voluntarias que forman parte de la asociación en Toro, acompañadas de una trabajadora de la entidad, han instalado varios puntos de venta a pie de calle. Este viernes, estarán en el arco del reloj desde las 12.00 hasta las 13.30 horas, acercándose también a la cercana plaza de Santa Marina. Por lo tanto, desde la entidad se ha querido animar los vecinos de la localidad a que se acerquen a estos puntos de venta, pues “las voluntarias son muy majas y están muy acostumbradas a responder preguntas sobre cómo funciona el voluntariado o lo que hace la asociación”.

Desde la entidad han querido mostrar el carácter solidario que tiene este evento, recordando que “todo lo recaudado se destinará financiar toda la cartera de servicios gratuitos de los pacientes oncológicos, incluyendo desplazamientos, tratamientos o ayuda psicológica”.

Continuidad

A nivel institucional, la junta local de la AECC en Toro afronta este importante evento tras la reciente dimisión de su presidenta. Con relación a este asunto, desde la entidad se han encargado de aclarar que esta vacante no se cubrirá durante el periodo estival, pues “designar un presidente de una junta local conlleva la realización de una serie de trámites que no puede hacerse de un día para otro”, han señalado.

Sin embargo, han querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de la localidad, asegurando que “la junta local de Toro va a seguir trabajando con las mismas ganas y con la misma ilusión”.