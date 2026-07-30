Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): Más de 800 desalojados, 14 pueblos afectados y tres casas arrasadas. Fermoselle afronta otra jornada crítica con más de 50 medios desplegados y avisos de sanciónUna imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle apuntada por la JuntaEl incendio deja sin pastos al último ganadero que aún sacaba sus ovejas por el campoLa AECC de Zamora ofrece ayuda a más de medio centenar de pacientes de cáncer de la zona del incendio de Fermoselle
instagramlinkedin

Flamenco para luchar contra el cáncer: compra ya tu entrada

La venta de entradas del Festival de la AECC en Toro avanza a buen ritmo

Venta de entradas para el Festival Flamenco

Venta de entradas para el Festival Flamenco / Alejandro Escolano

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alejandro Escolano

Toro

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Toro está ultimando los detalles de la nueva edición de su ya tradicional Festival Flamenco de Verano, que tendrá lugar el próximo viernes 31 de julio a las 21.30 horas en la emblemática Plaza de Toros de la localidad. Desde la organización confirman que la venta de entradas está "funcionando bien" y que todo lo recaudado se destinará para diferentes servicios oncológicos que se ofrecen de forma gratuita.

María Hernández, presidenta de la AECC en la provincia, se muestra optimista con la respuesta que está mostrando el público: “El año pasado tuvo mucha aceptación y estamos muy contentas”. Aunque reconoce que en esta edición “la venta de entradas va un poquito más lenta”, explica que “la gente suele esperar a última hora para comprarlas porque están muy pendientes de la climatología”. Por ello, para los más rezagados, ha recordado que “la taquilla estará abierta a partir de las 19.30 horas” el mismo día en el que se celebra el evento.

Además, para facilitar la compra de las entradas, las voluntarias que forman parte de la asociación en Toro, acompañadas de una trabajadora de la entidad, han instalado varios puntos de venta a pie de calle. Este viernes, estarán en el arco del reloj desde las 12.00 hasta las 13.30 horas, acercándose también a la cercana plaza de Santa Marina. Por lo tanto, desde la entidad se ha querido animar los vecinos de la localidad a que se acerquen a estos puntos de venta, pues “las voluntarias son muy majas y están muy acostumbradas a responder preguntas sobre cómo funciona el voluntariado o lo que hace la asociación”.

Desde la entidad han querido mostrar el carácter solidario que tiene este evento, recordando que “todo lo recaudado se destinará financiar toda la cartera de servicios gratuitos de los pacientes oncológicos, incluyendo desplazamientos, tratamientos o ayuda psicológica”.

Continuidad

A nivel institucional, la junta local de la AECC en Toro afronta este importante evento tras la reciente dimisión de su presidenta. Con relación a este asunto, desde la entidad se han encargado de aclarar que esta vacante no se cubrirá durante el periodo estival, pues “designar un presidente de una junta local conlleva la realización de una serie de trámites que no puede hacerse de un día para otro”, han señalado.

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, han querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de la localidad, asegurando que “la junta local de Toro va a seguir trabajando con las mismas ganas y con la misma ilusión”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer acuchilla a su marido tras una discusión en Toro
  2. Lucía Merchán, autora del cartel de San Agustín: 'De un solo vistazo, se identifica la esencia de las fiestas de Toro
  3. El nuevo espacio de Toro que apuesta por dinamizar el ocio y la vida social
  4. ¿Qué sabemos sobre las Ferias y Fiestas de San Agustín de Toro?
  5. La ausencia del mural del escudo de Toro despierta la nostalgia entre los toresanos
  6. Nueva oportunidad de empleo en Toro para personas desempleadas
  7. Las fiestas de Villavendimio esperan multiplicar la población del municipio con actividades para todas las edades
  8. Adrián España, cortador de toros: 'El miedo siempre está presente porque te juegas la vida

Flamenco para luchar contra el cáncer: compra ya tu entrada

Flamenco para luchar contra el cáncer: compra ya tu entrada

Un pueblo de Zamora, parte de la "Alerta ovni" nacional de este 31 de julio

Un pueblo de Zamora, parte de la "Alerta ovni" nacional de este 31 de julio

La DO Toro reclama una transición energética "ordenada y compatible con el territorio" ante la proliferación de grandes proyectos de biogás

La DO Toro reclama una transición energética "ordenada y compatible con el territorio" ante la proliferación de grandes proyectos de biogás

La hostelería toresana celebra la primera edición de la “Rebelión de la Cebada”

La hostelería toresana celebra la primera edición de la “Rebelión de la Cebada”

Toro vive el eclipse con actividades astronómicas, música y observación segura

Toro vive el eclipse con actividades astronómicas, música y observación segura

La ausencia del mural del escudo de Toro despierta la nostalgia entre los toresanos

La ausencia del mural del escudo de Toro despierta la nostalgia entre los toresanos

Las fiestas de Villavendimio esperan multiplicar la población del municipio con actividades para todas las edades

Las fiestas de Villavendimio esperan multiplicar la población del municipio con actividades para todas las edades

Lucía Merchán, autora del cartel de San Agustín: "De un solo vistazo, se identifica la esencia de las fiestas de Toro"

Lucía Merchán, autora del cartel de San Agustín: "De un solo vistazo, se identifica la esencia de las fiestas de Toro"
Tracking Pixel Contents