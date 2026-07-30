Ciencia e imaginación para explicar a los más pequeños el eclipse del 12 de agosto

Un encuentro lleno de magia y misterio. Así se ha presentado este jueves por la mañana el taller infantil "Soluna", en el que se han combinado cuentos, ciencia y dinámicas participativas que han tenido como epicentro el eclipse del próximo 12 de agosto. Este taller, patrocinado por el Ayuntamiento de Toro y “Por las ramas teatro”, se ha celebrado en la Casa de Cultura.

Durante la sesión, los más pequeños formaron un círculo en torno a Éleonore Bisson, encargada del desarrollo de la actividad. Los niños se presentaron y, después, cogieron una canica y le dijeron a la encargada del taller la primera palabra que se les pasara por la cabeza. Las palabras han sido muy diversas, y han ido desde países como Suecia hasta astros como el Sol, mostrando la gran imaginación que tienen los niños y niñas.

Taller "Soluna" en Toro / Alejandro Escolano

Éleonore se aprendió los nombres de los niños para hacer un taller más dinámico y participativo, y durante su desarrollo ha preguntado a los pequeños participantes sobre los cuerpos estelares. Muchos de los niños daban datos que conocían o incluso optaban por "huir" del taller para hablar sobre las zonas más lejanas del cosmos. Otros se quedaban en la Tierra para hablar sobre las particularidades de nuestro planeta e incluso se han preguntado cómo la Luna es capaz de tapar al sol si es mucho más pequeña.

Otro de los momentos más bonitos de este taller ha tenido lugar cuando los más pequeños se han trasladado de sala. Éleonore cerró parte de la ventana con el objetivo de que solo entrara un pequeño rayo de sol. Fue entonces cuando los participantes se situaron en la mesa y observaron, gracias al montaje preparado y a unas canicas, cómo se produce un eclipse para comprender así este particular fenómeno.

Por eso, gracias a esta iniciativa se ha logrado fusionar la ciencia con la imaginación de lo más pequeños, mostrando que hasta lo más impresionante tiene una explicación muy sencilla.