Toro vive el eclipse con actividades astronómicas, música y observación segura

El atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 quedará marcado por un acontecimiento astronómico excepcional, el primer eclipse total de sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. Un fenómeno único que podrá contemplarse desde Toro y que ha llevado al Ayuntamiento a organizar una programación especial para que vecinos y visitantes puedan disfrutarlo con seguridad y en las mejores condiciones. La cita tendrá como escenario las Eras del Canto, un espacio habilitado para la observación del eclipse, donde las actividades comenzarán a partir de las 19.00 horas con el reparto de gafas homologadas para contemplar el fenómeno. Desde la organización recuerdan que aquellas personas que ya dispongan de unas propias pueden llevarlas, siempre que cumplan con las medidas de seguridad adecuadas.

A las 19.15 horas tendrá lugar una “charla astroguía” impartida por Yolanda Manso. Durante esta intervención se explicará la historia de los eclipses, las fases del fenómeno y las recomendaciones necesarias para observarlo sin riesgos. El eclipse dará comienzo a las 17.34 horas y finalizará a las 21.58 horas sobre el océano Atlántico. En Toro, el momento más esperado llegará entre las 20.26 y las 20.33 horas, cuando tendrá lugar la fase de totalidad.

A las 20.25 horas está prevista la actuación del grupo toresano Tauri Tubae, que acompañará los momentos previos al eclipse total. Kiko Cruz, presidente de la Asociación Toro MICE y uno de los organizadores del evento, ha destacado la importancia de que la ciudadanía aproveche esta oportunidad con responsabilidad: “Esto nadie se lo debe perder. La organización desde el Ayuntamiento ha sido una gran propuesta para que la gente disfrute más y evitar incidencias, en un sitio idóneo. Hay que ser muy responsables y utilizar las gafas para evitar daños en la retina”.

Por su parte, el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, ha señalado que la iniciativa nace con el objetivo de acercar este fenómeno a la población de una forma segura y organizada: “Apostamos por hacer este evento, ya que es un fenómeno que ocurre cada muchos años, con la intención de que se pueda disfrutar durante la tarde, guiados por un equipo de profesionales. Agradezco la colaboración de la Diputación de Zamora, que nos facilita las gafas y la actuación musical”.

Presentación actos eclipse Ayto Toro 2026 / Rocío Gato / LZA

Desde el Ayuntamiento se han establecido una serie de recomendaciones para garantizar el correcto desarrollo de la actividad. Entre ellas se encuentra la obligación de utilizar gafas homologadas para observar el eclipse, la prohibición de fumar dentro de la zona habilitada y llevar mantas o cojines para poder sentarse y disfrutar cómodamente de la experiencia. Además, se habilitarán zonas de aparcamiento en la zona y en el Seminario Menor, con el objetivo de facilitar el acceso de quienes acudan al evento.

El dispositivo de seguridad contará con la presencia de Policía Local, Bomberos y Protección Civil para garantizar que la jornada transcurra con normalidad. Toro se prepara así para vivir una tarde histórica en torno a un fenómeno astronómico extraordinario, una oportunidad para mirar al cielo y compartir una experiencia que quedará en la memoria de quienes puedan contemplarla.