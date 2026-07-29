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La hostelería toresana celebra la primera edición de la “Rebelión de la Cebada”

El evento, que se desarrollará del 31 de julio al 2 de agosto, combinará cerveza, música y gastronomía

Un camarero tira una caña de cerveza en un bar.

Un camarero tira una caña de cerveza en un bar. / EUROPA PRESS - Archivo

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Rocío Gato

Toro

Del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto, doce bares de la ciudad de Toro acogerán la I Edición de la Rebelión de la Cebada, una nueva cita gastronómica y de ocio dedicada a la cerveza. Impulsada por su organización con la intención de crecer edición tras edición, esta fiesta cervecera busca consolidarse como uno de los encuentros destacados del verano toresano.

Cartel de la rebelión de la cebada

Cartel de la rebelión de la cebada / Cedida

Los participantes que recorran estos locales podrán completar una tarjeta con los sellos de cada establecimiento y entrar en el sorteo de tres premios de 300 euros, que podrán canjearse en el comercio local. Cada uno de los establecimientos ofrecerá su propia cerveza manteniendo un precio común para todos: 2,50 euros el tercio y 3,50 euros la jarra. Además, durante todo el fin de semana, los bares participantes completarán la propuesta con actuaciones musicales, conciertos y sesiones de DJ. La programación se extenderá también a la calle Cerrada, donde se instalará una food truck que ampliará la oferta gastronómica de esta primera edición de la Rebelión de la Cebada.

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