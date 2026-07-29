La ausencia del mural del escudo de Toro despierta la nostalgia entre los toresanos

La desaparición del mural que representa el escudo de Toro, situado durante años en la puerta de un solar de la calle Mayor, junto al Ayuntamiento, ha despertado la nostalgia entre numerosos vecinos, que reclaman su regreso o, al menos, su reubicación en otro espacio de la ciudad. La obra fue realizada por el pintor toresano Carlos Adeva dentro de uno de los primeros proyectos impulsados por Toro Arte Urbano, una iniciativa que comenzó su andadura en 2016 con el objetivo de acercar el arte a las calles y embellecer distintos rincones del municipio.

El mural ofrecía una interpretación artística y original del escudo de Toro. En él podían verse el toro y el león representados con vida, acompañados por la corona y el laurel, una visión diferente de uno de los símbolos más representativos de la ciudad. Con el paso de los años, la pintura se convirtió en un reclamo turístico. Era habitual que quienes visitaban Toro se detuvieran frente a ella para fotografiarse, compartiendo posteriormente las imágenes en redes sociales, lo que suponía una promoción espontánea y constante para el municipio.

Así era el mural del escudo de Toro obra de Carlos Adeva. / R. G.

Sin embargo, el pasado mes de abril, coincidiendo con la Semana Santa, el panel fue retirado. Detrás del mural se encuentra un solar privado que debía ser acondicionado por sus propietarios. Cada año, el Ayuntamiento de Toro recuerda la obligación de mantener limpios los solares por razones de higiene, prevención de plagas y reducción del riesgo de incendios. Esta obligación quedó reflejada en un Bando de Alcaldía publicado en mayo de 2026, en el que se fijaba el 1 de junio como fecha límite para realizar las labores de limpieza.

Según ha podido conocerse, los trabajos aún no han concluido. Mientras tanto, el mural permanece desmontado y almacenado, sin que hasta el momento exista una fecha prevista para volver a instalarlo. La ausencia de esta obra no ha pasado desapercibida entre los toresanos. Muchos vecinos consideran que el mural ya formaba parte de la imagen de la ciudad y defienden que debería regresar a su ubicación original una vez finalicen los trabajos.

Otros incluso proponen que, si esto no fuera posible, se busque un nuevo emplazamiento donde pueda seguir siendo admirado por vecinos y visitantes. Más allá de su valor artístico, el mural se había convertido en un símbolo contemporáneo de Toro, demostrando cómo el arte urbano puede integrarse en el patrimonio local y convertirse en un atractivo cultural y turístico de primer orden.