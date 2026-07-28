Lucía Merchán, autora del cartel de San Agustín: "De un solo vistazo, se identifica la esencia de las fiestas de Toro"

La joven diseñadora Lucía Merchán Hernández, natural de Corrales del Vino y de 24 años, es la autora del cartel que anunciará las Ferias y Fiestas de San Agustín 2026 de Toro. Su propuesta, titulada "Con San Agustín hasta el fin", ha sido seleccionada como ganadora del concurso convocado por la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Toro. El diseño de Merchán se impuso entre las quince obras presentadas al certamen y será el encargado de representar una de las celebraciones más destacadas del calendario festivo de la ciudad. Como reconocimiento a su propuesta, la autora recibirá un premio de 400 euros.

La joven zamorana es técnica superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia, estudios que cursó en el IES Torre Villarroel de Salamanca. Posteriormente, amplió su especialización con el Grado Superior en Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos en el IES Vega del Prado de Valladolid, una formación que le ha permitido reforzar sus conocimientos en ilustración, diseño digital y creación de contenidos visuales. Actualmente desarrolla su carrera profesional en la empresa madrileña Mediaplus Equmedia, pero durante los meses de julio y agosto teletrabaja, lo que le permite regresar a su tierra y disfrutar del verano en la provincia. "Teletrabajo casi todo el verano, y esta opción es genial porque puedo estar en mi casa y disfrutar de Zamora", explica.

Aunque es la segunda vez que participa en un concurso de carteles convocado por el Ayuntamiento, esta vez la suerte ha estado de su lado. Lucía Merchán ya presentó una propuesta para anunciar los pasados Carnavales, aunque en aquella ocasión no consiguió alzarse con el premio. Lejos de desanimarse, la joven diseñadora siguió atenta a las publicaciones del Consistorio a través de las redes sociales, a la espera de una nueva convocatoria. "Estaba pendiente del concurso del cartel de San Agustín, en cuanto vi que se publicaba, me puse a trabajar en la propuesta", explica. El proceso creativo se prolongó durante aproximadamente una semana. "Le di muchas vueltas hasta que terminé de dar con una idea que realmente me convencía y conseguí enfocar lo que buscaba", señala.

Imagen del cartel / Cedida

Para la creación del cartel, Lucía Merchán apostó por un diseño completamente vectorial, elaborado íntegramente con Adobe Illustrator, una herramienta que le permitió desarrollar "una composición limpia, colorida y fácilmente reconocible, me parece muy bien que en las bases del concurso se especifique que no se puede utilizar inteligencia artificial. Quise realizar un trabajo totalmente propio, cuidando cada detalle y apostando por un estilo gráfico claro y directo", explica la artista. Antes de comenzar el proceso creativo, la joven diseñadora llevó a cabo una labor de investigación para identificar los elementos más representativos de las Ferias y Fiestas de San Agustín de Toro, con el propósito de plasmar en la imagen la esencia de la ciudad y el carácter de sus celebraciones.

El resultado es un cartel en el que cada elemento tiene un significado. Así, las letras que componen la palabra TORO, dispuestas en mayúsculas como eje principal de la composición, incorporan en su interior distintos símbolos vinculados a la fiesta y a la identidad de la localidad. De esta manera, la autora ha conseguido fusionar diseño, tradición y los iconos más reconocibles de estas celebraciones. "La T está protagonizada por el toro, figura imprescindible y uno de los grandes emblemas de la localidad. La primera O representa la Torre del Reloj, uno de los edificios más característicos del municipio y un referente de su patrimonio histórico. En la R aparece una charanga, un elemento indispensable en cualquier celebración popular, encargado de llenar las calles de música y ambiente festivo. Por último, la segunda O muestra la Plaza Mayor durante el tradicional pregón, con los vecinos alzando sus copas para dar comienzo a las fiestas, transmitiendo el espíritu de unión y celebración que caracteriza esos días", explica.

Sobre el fondo del cartel, añade, "he incorporado, con una opacidad reducida para no restar protagonismo a la composición principal, la silueta de la Colegiata de Santa María la Mayor. De esta forma, el cartel reúne en una única imagen los elementos que mejor representan la identidad, la historia y el ambiente festivo de la ciudad. El objetivo ha sido crear una propuesta moderna y visualmente atractiva, manteniendo el respeto por la tradición y consiguiendo que, de un solo vistazo, cualquier persona pueda identificar la esencia de las Ferias y Fiestas de San Agustín de Toro".

Durante años ha regresado a Toro para disfrutar de algunas de sus fiestas, como la Vendimia o los Carnavales. "Desde que conocí Toro de pequeña, gracias a mi tía, he venido año tras año. Ahora ya no tengo familia aquí, pero conservo amistades", explica. Volverá durante las fiestas de San Agustín, una cita que vivirá de una manera muy especial tras haber sido elegida su propuesta. "Estoy muy contenta y agradecida. Para mí es algo muy emocionante, doy las gracias al Ayuntamiento de Toro", reconoce. Sus palabras reflejan el cariño y la estrecha relación que la artista mantiene con Toro: "Me encanta, me parece que todas las fiestas están muy bien organizadas, y eso es algo que destacaría especialmente de la ciudad".

Carteles ganadores San Agustín 2026 / Rocío Gato / LZA

Con este reconocimiento, Lucía Merchán deja su sello en la historia gráfica de la ciudad. Su creación será la imagen representativa de las Ferias y Fiestas de San Agustín y protagonizará la difusión de uno de los eventos más esperados del calendario festivo de Toro, que se celebrará del viernes 21 al domingo 30 de agosto.