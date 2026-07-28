Las fiestas de Villavendimio esperan multiplicar la población del municipio con actividades para todas las edades

Villavendimio, una tranquila localidad de la provincia de Zamora situada a menos de ocho kilómetros de Toro, cuenta con una población de 162 habitantes. Durante los meses de verano, esa cifra llega a duplicarse gracias a quienes mantienen aquí su segunda residencia, principalmente procedentes del País Vasco y Madrid.

El Ayuntamiento está gobernado por Zamora Sí, con Pedro Martín Temprano al frente. A sus 48 años, acumula ya 19 como alcalde del municipio. Junto a él forman el equipo de gobierno Mónica Bermejo Ramos, de 39 años y teniente de alcalde; Armando Bermejo Ramos, de 29; y Tamar García Román, de 41, concejales que se incorporaron en la última legislatura con el objetivo de impulsar el desarrollo del municipio. «Somos un equipo; entre todos nos encargamos de todo», resumen los integrantes del Gobierno municipal, que destacan el trabajo conjunto como la base de la gestión diaria del Ayuntamiento.

Durante los próximos días, miles de personas se darán cita en Villavendimio para disfrutar de sus fiestas, que se celebrarán del jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto. Cuatro jornadas en las que este pequeño municipio zamorano multiplicará su población y volverá a convertirse en punto de encuentro para vecinos, peñas, familiares y visitantes que regresan cada verano. «Empezamos a preparar las fiestas desde marzo. Intentamos mantener aquellas actividades que han funcionado bien en ediciones anteriores, pero siempre buscamos mejorarlas y aprender año tras año. Escuchamos las propuestas de nuestros vecinos porque queremos que sean unas fiestas pensadas para todos», explica el alcalde, Pedro Martín.

Reconoce que la planificación exige aprovechar al máximo los recursos disponibles. «No contamos con un gran presupuesto, ronda los 25.000 euros, de fondos propios, alguna ayuda o colaboración de empresa privada, por lo que tenemos que adaptarnos y sacar el mayor partido posible a cada euro invertido», señala. Pese a esa limitación económica, el Ayuntamiento ha diseñado un programa que combina tradición, música, deporte, actividades infantiles y propuestas para todas las edades, con el objetivo de mantener unas fiestas participativas y seguir consolidando su atractivo tanto para los vecinos como para quienes visitan Villavendimio durante estas fechas.

Fiestas de Villavendimo 2026 / Rocío Gato / LZA

La programación arrancará el jueves a las 17.00 horas con la elaboración de la pancarta oficial y el tradicional pregón, al que seguirán una fiesta de la espuma, una "guerra" de agua y un partido de fútbol. La jornada concluirá a las 22.30 horas con un animado pasacalles a cargo de la charanga La Movida. Como principal novedad de esta edición, el desfile de disfraces se incorpora al recorrido para poner un toque de color y participación al inicio de las celebraciones.

La programación continuará el viernes 31 con una jornada en la que la gastronomía y los juegos para todas las edades serán protagonistas. También talleres, hinchables y la ya esperada competición de "Las Barcas Locas", que se celebra en la laguna de los Patos y se ha convertido en una de las citas más esperadas de las fiestas. La música tomará el relevo a partir de las 23.00 horas con la actuación de Sara Bureba en la plaza, seguida de la sesión de Disco Movida DJ Omar, que pondrá el broche a la noche.

El sábado, las fiestas mantendrán el ritmo con nuevas propuestas para todos los públicos, entre ellas juegos populares, un concurso y una exposición de fotografía, otra de las novedades incorporadas este año. La jornada culminará con la verbena popular y la celebración de la XIX edición del Festival Villatechnillo, uno de los eventos de música electrónica de referencia en Castilla y León. «Cada año se supera al anterior y reúne a asistentes llegados de prácticamente toda España», destacan desde la organización.

Las fiestas llegarán a su fin el domingo con una jornada marcada por el reconocimiento a los vecinos de mayor edad. El programa también incluye un vino español, partidas de tute, bingo y una representación teatral. Como colofón, el Bar Keops acogerá "El último baile", que comenzará a las 23.00 horas y pondrá el broche final a cuatro intensos días de celebración.

Más allá de estas fiestas patronales, Villavendimio mantiene vivas otras dos citas destacadas de su calendario festivo: San Miguel, el 29 de septiembre, y San Isidro, el 15 de Mayo, dos celebraciones profundamente arraigadas entre sus vecinos. Desde el Ayuntamiento hacen un llamamiento para reivindicar el futuro del medio rural y animan especialmente a los jóvenes a apostar por municipios como Villavendimio, contribuyendo a frenar la despoblación y a mantener vivos los pueblos de la denominada España vaciada. Al mismo tiempo, invitan a vecinos, visitantes y curiosos a acercarse este fin de semana para disfrutar de unas fiestas que combinan tradición, convivencia y un amplio programa de actividades para todas las edades.