Nueva oportunidad de empleo en Toro para personas desempleadas

El Consejo Comarcal de Toro contratará este 2026 a 81 trabajadores durante un periodo de 114 días a jornada completa. Así se acordó en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario, celebrada en la mañana de este lunes, 27 de julio, en la Subdelegación del Gobierno.

Durante la reunión también quedaron confirmados los 18 proyectos de obras que se desarrollarán en los municipios del Consejo Comarcal. Estas actuaciones, que desempeñan un papel relevante en la generación de empleo en el medio rural, disponen de una inversión total de 790.820,61 euros. Según el calendario previsto, las contrataciones comenzarán el próximo 9 de septiembre y se prolongarán hasta el 31 de diciembre.

El Programa de Fomento del Empleo Agrario es una iniciativa subvencionada por el Gobierno de España, que ha destinado 790.820,61 euros a este programa que tiene como objetivo contratar a trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, para llevar a cabo obras de interés general y social, como conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental para modernizar las infraestructuras de los municipios.

Carmen Fernández, secretaria general de la Subdelegación de Gobierno de Zamora, ha presidido la comisión, a la que han asistido la directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Ana Amigo, la representante de los ayuntamientos y alcaldesa de Fuentelapeña, Esther Sánchez, así como representantes de COAG, CC OO, UGT- FICA y CEOE – Cepyme, y otros empleados públicos del SEPE.