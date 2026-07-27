Adrián España, cortador de toros: "El miedo siempre está presente porque te juegas la vida"

Adrián España dos Santos es un joven toresano para el que participar en concursos de cortes es un sueño hecho realidad. Compagina la que dice que es su pasión con su trabajo como técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, sin dejar de prepararse a lo largo del año para llegar a los ruedos en las mejores condiciones posibles tanto físicas como mentales. El joven cortador asegura no tener palabras para definir lo que significa para él cortar en la plaza de toros de Toro.

¿Qué se siente el cortar en la plaza de Toro, sabiendo que están presentes sus amigos, vecinos y la gente que le ha visto crecer? ¿Hay mucha presión?

Cortar en Toro fue una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida: cortar un toro en mi plaza, con mi gente y además en un recinto que tiene una esencia única. Todos los cortadores tienen la ilusión y el sueño desde pequeños de poder realizar un corte en casa, y poder concursar es un sueño. Estoy muy contento y con muchas ganas de volver este año, porque el año pasado me quedé con ganas de más.

Es su tercer año cortando. ¿Hasta ahora el trabajo realizado se ha visto recompensado?

Pues la evolución en estos tres años ha sido bastante positiva, tanto en la puesta en escena de las plazas como en el nerviosismo que siento o incluso en el saber entender a los toro. Es verdad que el primer año, los primeros concursos, los nervios te pueden cuando estás en una plaza, sientes mucha tensión y tampoco estás muy rodado en este tipo ambiente, pero luego a medida que pasan los años vas aprendiendo y te vas sintiendo mejor. También he notado que ahora entiendo mejor al toro y sé cuáles son mejores y cuáles peores. Al final los años son los que te van dando la experiencia

Cada vez hay más concursos que premian los saltos y los quiebros. ¿Cree que la esencia del corte puro se está perdiendo?

Pues sí, creo que un poco la esencia del corte puro como era antes , con gente como Víctor Holgado, que es un especialista en coger al toro sin colocar, conociendo mucho los terrenos, con los las los dos pies en el suelo; pues eso creo que se está perdiendo un poco. Ahora creo que vale más un arrimón o una librada que el saber sacar a un toro de unos terrenos que le cuestan. Y pienso que a veces se valora más arrimarse que colocarse con todo por delante del animal, aguantarlo y saber los terrenos por donde se mueve. Y aunque se te haya ido un poco, en verdad lo que ha pasado es que el animal se ha descontrolado, pero como ha pasado cerca ya es considerado como un gran corte.

¿Cómo se prepara a lo largo del año?

En cuanto ala preparación, la verdad es que no realizo mucha. No soy de ir al gimnasio, me gusta más salir a pasear por el monte o incluso ir a correr, esas es mi preparación. La mentalidad va muy relacionada a la confianza que tengas en ti mismo, en saber conocer al animal y rodearte de gente que te apoye. Luego realizar capeas te ayuda a mejorar y a aprender, pues si vas con gente, estos te dicen aquí fallas o en este punto lo haces mejor. Y el miedo hay que gestionarlo, al final cuando te pones delante de un toro te estás jugando la vida y por lo tanto esa angustia la sientes, pero al toro no hay que temerle, hay que respetarla pues él es el rey del festejo.

Cuando está en el callejón, esperando al toro, ¿qué se le pasa por la cabeza, cómo es esa preparación mental?

Antes de llegar a un concurso, me despido de mi entorno. Eso es lo que más me hace pensar las cosas, pero luego ya una vez que sales al paseíllo con tus compañeros los nervios van desapareciendo poco a poco y comienzan las ganas de empezar a concursar. Ahora mismo, me encuentro centrado en mi recuperación, pues en el concurso celebrado en Guarrate, tuve una cogida que me afectó al soleo, al gemelo y a músculos de esa parte de la pierna. Pensaba que tardaría poco en recuperarme, pero no esta siendo así ,y la verdad es que estoy fastidiado por no haber concursado en Fuentesaúco, pero ahora estoy centrado en llegar para disfrutar de agosto y estar al 100% para los concursos de ese mes.

¿Cómo lleva su familia, su pareja y sus amigos que se dedique a esto?

El apoyo de la familia y de los amigos de tu entorno es fundamental, aunque es un poco difícil para la gente que te rodea que te expongas a un toro, ya que te juegas la vida. Al final , tienen que comprender que es mi sueño desde que era pequeño, y además es lo que más me llena. Lo entienden y te apoyan como pueden, pues saben que eso es fundamental.

¿Se ve cortando en alguna plaza de renombre como las Ventas y/o ganando algún trofeo importante?

La verdad es que todavía no sé dónde estaré o hasta donde podré llegar en el futuro. Hoy estoy centrado en cortar en las plazas de la zona, cada año me van dando más fechas y plazas en las que todavía no había cortado, llegando a cortar en plazas como la de Íscar o la de la Flecha. Al final cortar en las plazas más importantes de España es lo que todo el mundo desea, claro que quiero cortar en plazas como las Ventas, Zaragoza, Castellón o Valencia, que tienen mucha afición. Yo al menos lo voy a dar todo para llegar a cumplir mi sueño y me estoy esforzando día a día, aprendiendo de mis compañeros y preparándome para cumplir mi sueño.