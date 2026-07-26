La "gran familia motera" de Ruedas Raras se despide de Toro en su edición más multitudinaria

Tras un sábado frenético lleno de una gran variedad de eventos como la ruta hasta Alaejos, los conciertos y el emotivo desfile de antorchas junto con su homenaje a los caídos, la concentración motera Ruedas Raras ha vivido este domingo su jornada de despedida. La jornada se ha alejado de las rutas de asfalto y ha ofrecido a sus asistentes una jornada mucho más relajada, centrada en el turismo, el sabor típico de la tierra y las despedidas de esta gran familia hasta el año que viene.

Por eso, tras la gran cantidad de cansancio acumulado debido a la intensa jornada del sábado, desde la organización se ha propuesto una jornada mucho más tranquila que ha comenzado con una visita guiada.

Turismo y sabor local

Una vez superado el madrugón y haber desayunado, desde la organización se ha apostado por poner en valor el gran patrimonio histórico y gastronómico que tiene la localidad de Toro.

A las 11.00 horas se ha realizado una visita guiada al Alcázar de Toro, monumento histórico en el que los miembros de esta concentración han podido disfrutar de la historia local y de las impresionantes vistas que la Vega de Toro ofrece.

Tras la visita ha tenido lugar una cata de vino de la Denominación de Origen Toro ofrecida por el Consejo Regulador de la D.O. para que los moteros conozcan las historias que hay detrás de cada vino y del sabor de este, pues es el producto estrella de la comarca toresana.

Salud y adiós para el próximo año

Más tarde, en el recinto principal, el Seminario de Toro, se ha despedido esta edición número 16 de la Concentración Ruedas Raras con una comida, entrega de premios y sorteo en el que los miembros de la concentración han optado a una gran variedad de premios. Los organizadores desean salud y bienestar para el año que viene a la que “ya es una gran familia motera”.