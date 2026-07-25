Ruedas Raras rugen en Toro

La concentración motera Ruedas Raras convierte a Toro este fin de semana en el epicentro del motor. El encuentro, que empezó este viernes por la tarde, celebra su día fuerte durante la jornada del sábado con una gran variedad de actividades que hacen que esta localidad se llene de un ambiente festivo en el que destaca el compañerismo y el rugido de los motores.

La jornada ha comenzado bien temprano en la propia zona de la concentración, el seminario de Toro, con un desayuno tradicional y las últimas inscripciones. El momento más importante de la mañana ha tenido lugar a las 11.00 horas con la salida de ruta motera, una multitudinaria caravana de motos que ha permitido observar modelos muy variados. La ruta tenía como destino final la localidad vallisoletana de Alaejos, donde ha tenido lugar una capea y un almuerzo para, después, retornar a Toro.

A las 15.00 horas está prevista la ya tradicional comida de hermanamiento, compuesta por un menú de dos platos. Además, durante el propio desarrollo de la comida se producirán los agradecimientos por parte de los organizadores de este evento a las instituciones públicas y empresas colaboradoras. Este año, además, se ha introducido la posibilidad de que los inscritos puedan acceder a la piscina municipal de manera gratuita, aunque este año las temperaturas están respetando la jornada.

Las dos ruedas tienen una cita con la música a las 17.00 horas con una sesión a cargo de dos DJ: Santi y Zabalus. Ambos miembros de la organización, se encargarán de amenizar el ambiente hasta las 19.00 horas, momento en el que subirá al escenario el grupo “Rumba stress”, formación que ofrecerá un gran espectáculo y que hará que los moteros disfruten hasta la hora de la cena.

Tras una tarde llena de música y de convivencia, a las 22.00 horas tendrá lugar la cena de la concentración, que servirá de previa para uno de los momentos más esperados tanto por la organización como para los participantes: el desfile de antorchas, que busca iluminar las calles más emblemáticas de Toro, dando lugar a una marcha impresionante y emblemática que tendrá su colofón en la Plaza Mayor de Toro.

Es en el corazón de esta histórica localidad donde tendrá lugar el momento más emotivo de la concentración: el homenaje a los compañeros caídos que se producirá a las 23.55 horas. Por último, este día finalizará con un concierto a cargo del grupo “XFitos”. El domingo se celebrará la última jornada de la concentración y, por lo tanto, de despedida.