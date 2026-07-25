Ruedas Raras desborda Toro: “Hemos batido el récord de inscritos”

“Este año hemos batido el récord de inscritos, en la presentación dijimos 300 y así ha sido”, comentaba uno de los organizadores, Francisco Fernández, mostrando así el gran éxito de esta edición de la concentración motera Ruedas Raras, que ha desbordado todo tipo de previsiones y ha convertido Toro en una verdadera familia motera.

El éxito de esta convocatoria se palpaba desde primera hora de la mañana con un incesante número de chalecos de cuero que hacía prever este gran éxito motero. Además, desde la propia directiva no pueden estar más contentos con este gran balance, destacando no solo la calidad de los visitantes, sino también la procedencia de quienes han decidido rodar hasta esta la localidad: “Hay gente de Barcelona, de Alicante, de Francia y este año se han acercado dos personas de Alemania".

Además, la respuesta ha sido tan abrumadora que desde la organización han tenido que colgar el cartel de completo. “Hemos batido un verdadero récord, hemos tenido que colgar el cartel de lleno antes debido a la gran cantidad de gente que había”. Un hito que los miembros de la concentración aseguran que ha contado con gran ayuda de las autoridades locales: “El ayuntamiento nos ha facilitado todo, no hemos tenido problemas en nada y estamos encantados con ellos”.

Si hay algo o incluso un dato que refleje el éxito de la concentración es la fidelidad de las personas que forman parte de esta concentración. Por eso de esas 300 personas inscritas, la inmensa mayoría no son caras nuevas: “Igual 200 son gente que viene todos los años, que ya somos una auténtica familia".

Ese hermanamiento es precisamente el que transmite uno de los moteros más veteranos de la concentración, Jesús Noales: “Es precioso la verdad. Hay que estar desde dentro para saber lo que significa esto. Ese hermanamiento es una auténtica fiesta de verdad. Es un sentimiento interno que tenemos todos los moteros que no sabemos explicar”. Es esta emoción lo que le mantiene unido a esta cita prácticamente “toda la vida, desde que empezó la concentración, catorce años llevo viniendo”, recalca este participante

Pero este sentimiento es algo que solo los moteros como bien decían pueden entender. A la ruta de la mañana le ha acompañado la posterior comida con su consiguiente sobremesa. Además, este espíritu sigue presente a lo largo de la tarde con las consiguientes actuaciones musicales que buscan unir y realzar este sentimiento de hermandad

Pero el plato fuerte se da por la noche con ese desfile que hace que muchos recuerden a amigos, hermanos y familias que nos han dejado y ya no están con nosotros, haciendo de esto un momento de gran emotividad y unión y que prepara a los moteros para el día de mañana, pues con el fin de la comida vienen las despedidas y, por lo tanto, el adiós hasta el año que viene.