El nuevo espacio de Toro que apuesta por dinamizar el ocio y la vida social

Celebrar un evento en Toro, del tipo que sea, es ahora un poco más fácil. Tras años de experiencia en el comercio y con el deseo de afrontar nuevos retos, Charo Hernández ha decidido dar un giro a su vida apostando por el emprendimiento y creando un nuevo espacio: La Maqueta. Una iniciativa que apuesta por dinamizar el ocio y la vida social creando una sede para celebrar todo tipo de eventos.

“Llevaba muchos años trabajando como dependienta y sentía que había llegado el momento de apostar por un cambio. Toro me encanta y por eso decidí emprender aquí", explica. Con este nuevo proyecto, no solo busca abrir una etapa profesional diferente, sino también dar un nuevo servicio en el que dice ser su segundo hogar, convencida de que estos proyectos son un motor fundamental para la vida y el desarrollo de los municipios. Y es que Charo, natural de Valladolid, llegó hace treinta años a Toro junto a una amiga para disfrutar de las fiestas del Cristo de las Batallas y fue entonces cuando conoció a quien hoy es su marido, natural de la localidad, “me enamoré y tuvimos un hijo”.

Tras visitar numerosos locales en alquiler, encontró el espacio que mejor se adaptaba a la idea que tenía en mente. Ubicado en la calle Doctor Olivares, La Maqueta abrirá oficialmente sus puertas el próximo lunes. Se trata de un espacio polivalente concebido para acoger todo tipo de eventos y celebraciones. Desde comidas o cenas entre familiares y amigos, cumpleaños, bautizos o comuniones, hasta conferencias, cursos, talleres, reuniones, presentaciones o ponencias. En definitiva, un lugar pensado para que cualquier persona, empresa o colectivo pueda disponer de un espacio adaptado a sus necesidades cuando no cuente con uno propio.

El local ha sido completamente reformado y acondicionado para ofrecer un ambiente cómodo y funcional. Cuenta con una amplia sala principal equipada con cocina, dos baños, una zona de descanso y un espacio de ocio con videoconsolas y una amplia variedad de juegos infantiles, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para eventos familiares como para actividades dirigidas a distintos públicos. Estará disponible para su alquiler cualquier día de la semana, con la intención de adaptarse a todo tipo de propuestas. "No quiero encasillarme en nada concreto; este local está pensado para todo aquello que la gente necesite", explica Charo, quien afronta este proyecto con la ilusión de ofrecer un espacio versátil, moderno y abierto a nuevas iniciativas.

Para ponerlo en marcha, Charo también ha querido ampliar su formación. Con ese objetivo ha obtenido los títulos de monitora de ocio y tiempo libre y de manipuladora de alimentos, una preparación que le permitirá ofrecer un servicio más completo y adaptado a las necesidades de sus clientes, incluyendo la posibilidad de organizar eventos con servicio de comida cuando así lo soliciten. Su intención, no obstante, va más allá del alquiler del espacio. La Maqueta nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro donde también se desarrollen actividades propias, talleres y propuestas dirigidas a diferentes públicos a lo largo del año.

Espacio La Maqueta en Toro / Rocío Gato / LZA

Entre sus principales objetivos también se encuentra la organización de actividades para niños y adolescentes, un colectivo que, a su juicio, dispone de pocas alternativas de ocio adaptadas a determinadas edades. "También quiero organizar actividades para niños. Me doy cuenta de que, en la edad de mi hijo, que tiene 13 años, son pequeños para unas cosas y mayores para otras, están en un momento complicado para ocupar su tiempo libre. De ahí surge también esta idea. Tengo pensado realizar actividades para ellos y empezar lo antes posible", explica.

Con esta iniciativa, Charo aspira a que su proyecto sea también mucho más que un espacio para celebraciones. No descarta seguir desarrollando nuevos proyectos en Toro en el futuro, su vínculo con la ciudad y su potencial son, asegura, una fuente constante de inspiración. "Me encanta Toro, sus calles, su historia y su patrimonio. Creo que es una ciudad con muchísimo potencial y que todavía se le puede sacar mucho más partido. Quizá más adelante surjan nuevas ideas, también relacionadas con el mundo del vino y con la organización de actividades que pongan en valor todo lo que ofrece", señala.

Espacio La Maqueta en Toro / Rocío Gato / LZA

Con ilusión, experiencia y muchas ganas de innovar, Charo inicia ahora una nueva etapa profesional con el objetivo de convertir su proyecto en un espacio de referencia para la celebración de eventos, la organización de actividades y la creación de nuevas experiencias en Toro, contribuyendo al dinamismo social y empresarial de la ciudad.