Éxito de participación en la “Toro Pool Party 26”

Tras el éxito del pasado verano, la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Toro, dirigida por el también alcalde Carlos Rodríguez, volvió a apostar por una jornada de ocio y entretenimiento con la celebración de la “Toro Pool Party 26”. La cita tuvo lugar durante la tarde del pasado viernes, en horario de 17.00 a 20.00 horas, convirtiendo la Piscina Municipal en el escenario de una fiesta veraniega en la que vecinos y visitantes pudieron disfrutar de música, juegos acuáticos y un ambiente pensado para todas las edades.

La jornada contó con la animación de la discomóvil Devil’s Sound, además de dos hinchables acuáticos instalados en la piscina olímpica y otro más ubicado en el área del bar, ofreciendo diferentes alternativas de diversión. El acceso al evento estuvo incluido para los usuarios que contaban con el abono habitual de la Piscina Municipal, mientras que aquellas personas que no disponían de él pudieron participar adquiriendo su entrada directamente en la taquilla de las instalaciones.

Toro Pool Party 26 / Rocío Gato / LZA

Durante las tres horas de celebración, la piscina registró una gran afluencia de público, con familias, jóvenes y niños disfrutando de una tarde diferente marcada por buena temperatura, pero también el aire. Desde el Ayuntamiento de Toro destacan la buena acogida de esta iniciativa, que busca complementar la oferta de actividades. La “Toro Pool Party” se consolida así como una propuesta de ocio familiar que pretende mantenerse en próximas ediciones, dando continuidad a una actividad que combina deporte, diversión y convivencia en un espacio abierto.