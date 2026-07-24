¿Qué sabemos sobre las Ferias y Fiestas de San Agustín de Toro?

A menos de un mes para el inicio de las Ferias y Fiestas de San Agustín 2026, el Ayuntamiento continúa desvelando, de forma progresiva, algunos de los detalles que marcarán la programación de una de las celebraciones más esperadas del año en la ciudad. Las fiestas se celebrarán del viernes 21 al domingo 30 de agosto y, a la espera de la presentación oficial del programa completo, las distintas concejalías han comenzado a dar a conocer algunas de las iniciativas y actividades que formarán parte de las fiestas.

Uno de los primeros pasos dentro de la preparación de las fiestas ha sido la convocatoria del concurso encargado de seleccionar el cartel anunciador, cuyo plazo de presentación de obras finalizó el pasado lunes. En estos momentos, el jurado se encuentra inmerso en el proceso de deliberación, por lo que se espera que el cartel ganador sea dado a conocer en los próximos días. Según ha podido saber este medio, el Ayuntamiento apuesta por dar continuidad al modelo de los últimos años, manteniendo una estructura que ya forma parte de la identidad de las fiestas, con una combinación de actividades culturales, musicales, deportivas y tradicionales. El Consistorio prepara igualmente nuevas propuestas para esta edición, aunque por ahora mantiene los detalles pendientes de anuncio oficial.

En cuanto a los festejos taurinos, uno de los principales atractivos de las fiestas de San Agustín, la programación continúa ultimándose. La concejala de Fiestas, María Velasco, ha confirmado que «pronto haremos una presentación» en la que se darán a conocer todos los detalles de los espectáculos previstos para este año.

La programación musical y tradicional de las fiestas comienza a tomar forma. La Rondalla Amigos del Arte de Toro ya trabaja en la preparación de su tradicional concierto prefiestas, una de las citas habituales que sirve como antesala al inicio oficial de las celebraciones. La jornada del viernes 21 de agosto arrancará por la tarde con la tradicional «Mojada», que estará amenizada por Delvil´s sound en la Plaza Mayor. Al finalizar, llegará uno de los momentos más esperados: el Pregón Oficial de las Ferias y Fiestas, cuyo protagonista todavía no ha sido desvelado por el Ayuntamiento. La música tomará el relevo posteriormente con el primer gran concierto de las fiestas, que tendrá como escenario la Plaza Mayor y correrá a cargo del grupo «Despistaos».

El sábado 22 de agosto, el Día de las Carrozas, volverá a convertir las calles de Toro en un punto de encuentro para miles de vecinos y visitantes llegados desde distintos puntos de España, así como desde las localidades del alfoz. La jornada contará con una variada propuesta de actividades, entre las que destaca la actuación de Shuarma, además del gran desfile de Carrozas, que recorrerá el itinerario habitual llenando la ciudad de color, música, disfraces y animación. La programación continuará durante la noche en la Plaza Mayor, donde la orquesta La Huella será la encargada de poner ritmo a la velada y prolongar el ambiente festivo de una de las fechas más señaladas de las fiestas de San Agustín, tras finalizar el "DJ Fest".

El domingo 23 de agosto tendrá lugar, la celebración del primer encierro por las calles de Toro. La jornada contará además con una propuesta musical, en la que se podrá disfrutar de Héroes del Culto y el grupo toresano Haciendo el Indie. Al día siguiente, lunes 24 de agosto, las peñas serán las protagonistas de las fiestas de San Agustín con la celebración de su tradicional “Día de las Peñas”. Como es habitual, no faltará el concurso de paellas y limonadas, citas que cada año reúnen a cientos de peñistas. La programación musical continuará por la noche con la actuación de la banda extremeña Sanguijuelas del Guadiana.

Paellas peñas San Agustín Toro 2024 14 / Carmen Toro / LZA

El martes 25 de agosto estará dedicado a los más pequeños con la celebración del tradicional ‘Día de las Chiguitas y Chiguitos’, una jornada pensada para el disfrute de niños y niñas con diferentes actividades y juegos infantiles. La programación continuará con la actuación del DJ Diego Duende en el barrio de Las Malvinas, mientras que el apartado cultural tendrá su espacio con la representación teatral de ‘Pijama para seis’, a cargo de Descalzos Producciones, que ofrecerá dos pases.

El miércoles 26 llegará el turno de los mayores, con una jornada dedicada a ellos dentro de las fiestas de San Agustín. La música será protagonista por la noche con la celebración de la ‘Noche de los 80’, una cita que permitirá revivir algunos de los grandes éxitos de una década marcada por la nostalgia y el recuerdo. El jueves 27 de agosto, arrancará con la Marcha Cicloturista, una cita que cada año reúne a numerosos participantes para recorrer las calles de Toro sobre dos ruedas. Dos vermuts musicales, que tendrán dos escenarios, en Tagarabuena actuará el dúo toresano Alicia y Jairo, mientras que en el barrio de Santa Catalina será el turno de Aurora Beltrá. La programación continuará por la noche con una discomóvil en la Plaza de la Trinidad.

El viernes 28 de agosto llegará una de las jornadas más señaladas del calendario festivo con la celebración del día del patrón, San Agustín. Los actos tradicionales serán protagonistas desde primera hora con la diana floreada y la posterior celebración de la misa en honor al santo, acompañados por la Banda La Lira. El vermut musical, tendrán como escenario el barrio de San Francisco, donde actuará Sal Gorda. Por la noche en la Plaza Mayor con el concierto de Veintiuno, formación toledana que acercará al público su propuesta basada en la combinación de estilos como el rock alternativo, el indie rock y el indie.

Desfile carrozas fiestas San Agustín Toro 2025 / Carmen Toro / LZA

El sábado 29 de agosto, se celebrarán actividades como los juegos de ajedrez y el festival Flamenco en el Bar San Francisco, mientras que el apartado musical contará con la presencia de New Tocados, encargado de amenizar el vermú en la Plaza Mayor y el grupo toresano Cruce de Caminos, que actuará por la noche. Las fiestas de San Agustín pondrán el broche final el domingo 30 de agosto con la celebración del segundo encierro por las calles, el vermú musical a cargo de Marilia, que tendrá lugar en la calle Capuchinos.

Durante las fiestas también estarán presentes las charangas toresanas, que pondrán música y animación a las calles, junto al estreno de los nuevos Gigantes y Cabezudos. Con la cuenta atrás ya iniciada, vecinos y visitantes permanecen atentos a los próximos anuncios oficiales que terminarán de completar una programación llamada a convertir, un año más, las fiestas de San Agustín en uno de los grandes acontecimientos del verano en la comarca.