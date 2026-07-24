Este es el cartel de las Ferias y Fiestas de San Agustín 2026 de Toro

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Toro, ha dado a conocer los nombres de los ganadores del concurso de carteles convocado para anunciar las próximas Ferias y Fiestas de San Agustín 2026. El primer premio y cartel ganador de esta edición es para Lucía Merchán Hernández, de Corrales del Vino, con la obra “Con San Agustín hasta el fin”, por la que recibirá un premio de 400 euros.

La propuesta ganadora tiene como gran protagonista el nombre de Toro, convertido en el eje central de la composición. A través de sus letras, la autora incorpora diferentes guiños a algunos de los elementos más representativos de la ciudad y de sus fiestas, como el Arco del Reloj, los festejos taurinos, la Plaza Mayor y la música, creando una imagen que une tradición, identidad y celebración.

El segundo premio ha sido para Natalia Gil Cabezas, procedente de Torrelavega, con el cartel “Vive las ferias y fiestas de Toro”; y el tercer premio ha recaído en Marcos Vergel Gacho, de Toro, por su obra titulada “Éramos, somos y seremos”. Ambos recibirán dos accésits dotados con 100 euros cada uno.

El certamen fue anunciado por el Ayuntamiento de Toro el pasado 2 de julio, estableciendo como fecha límite de presentación de trabajos el lunes 20 de julio. Durante ese periodo, las propuestas fueron llegando al Registro General del Ayuntamiento, donde quedaron recogidas para posterior valoración por parte del jurado designado por la Concejalía de Festejos.

Toro ya cuenta oficialmente con el cartel que anunciará sus próximas Ferias y Fiestas de San Agustín, que se celebrarán del viernes 21 al domingo 30 de agosto.